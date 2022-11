Imran Khan, fostul premier al Pakistanului, a fost împușcat într-o aparentă „tentativă de asasinat”

Fostul premier pakistanez Imran Khan a fost împușcat și rănit în timpul unui marș de protest în Lahore, transmite .

Khan, în vârstă de 70 de ani, conducea marșul de protest spre capitala Islamabad pentru a cere alegeri anticipate. Un consilier de rang înalt a declarat pentru AFP: „A fost o încercare de a-l ucide, de a-l asasina”.

Fost premier al Pakistanului a transmis că „Allah mi-a dat încă o viață, voi lupta. Inșalah”, potrivit jurnalistului Ihtisham Ul Haq.

Former Pakistan PM Imran Khan taken to hospital in Lahore after being shot in the leg during assassination attempt – local media

