Încă un incendiu de proporții în Rusia / Tot mai multe speculații privind existența unor sabotori (VIDEO)

Un incendiu puternic a izbucnit, vineri, în orașul rusesc Vladikavkaz, capitala Osetiei de Nord.

Cel puțin două depozite din piața Vikalina au ars necontrolat. Norii de fum negru se vedeau de oriunde din oraș.

Flăcările au cuprins o suprafață de 4.500 de metri pătrați. Autoritățile locale au anunțat că focul a fost stins după ora 14.00, informează TASS.

The Vicalina market in , is on fire. — NEXTA (@nexta_tv)

Another fire… This is in , Russia. No info on cause at this time. — Uri Kikaski (@UKikaski)

Tot mai multe incendii suspecte în Rusia

În ultima vreme numeroase în Rusia, inclusiv

În mediul online se speculează că acestea ar fi provocate de sabotori ce se opun războiului din Ucraina sau de partizani ucraineni.

🧵 : Russian saboteurs against Putin continue their heroic work. This time a solvent tanker is on fire in an industrial zone in , Nizhny Novgorod Region. The Russian Ministry of Emergency Situations stated that there are no casualties. — Igor Sushko (@igorsushko)

Unul dintre incendii , la Institutul Central de Cercetare pentru Apărare Aerospațială al Rusiei din Tver. Bilanțul inițial indica șapte morți, dar apoi a crescut la 19. Martorii au povestit atunci că unii angajați au sărit pe geamuri ca să se salveze de flăcări.

Incendii la birourile militare de recrutare din Rusia

Alte incendii au avut loc . Asta pe fondul informațiilor tot mai dese că rușii nu vor să meargă să lupte pe frontul din Ucraina.

RUSSIA. Unidentified suspects set a recruitment center on fire.

It’s impossible to predict how general mobilization would go in Russia. — A n n a 🇺🇦🇺🇸🇬🇧 (@tweet4anna)

În toate cazurile, localnicii au aruncat cocktail-uri Molotov în geamurile instituțiilor.

Tinerii reținuți în legătură cu aceste incendii au spus că au vrut să distrugă arhivele cu dosarele personale ale recruților.

Oficialii occidentali cred că e posibil ca Vladimir Putin să declare oficial război Ucrainei pe 9 mai, când rușii sărbătoresc „Ziua Victoriei”, fapt ce ar permite mobilizarea rezerviştilor şi noi recrutări.