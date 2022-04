Rusia: Incendiu de proporții la un institut de cercetare militară. Cel puțin 7 oameni au murit (VIDEO)

Un incendiu de proporții a izbucnit, joi, la un institut de cercetare militară din Rusia. Cel puțin șapte oameni au murit. Martorii susțin că unii angajați au sărit pe geamuri ca să se salveze de flăcări.

Incendiul a izbucnit la Institutulul Central de Cercetare al Forțelor Aerospațiale Ruse, aflat în Tver, la 160 de kilometri de Moscova, informează AFP.

1/2⚡Russian SMI writes that 35 people were evacuated from the burning scientific research institute in Tver. To escape the fire, some jumped out of the windows. The building has been on fire for several hours. The fire was localized on an area of ​​2.5 thousand square meters.

Televiziunea rusă a prezentat imagini cu fumul gros ieșind din clădire. Martorii citați de televiziune au spus că mai mulți angajați au sărit de la etajele superioare pentru a scăpa de flăcări.

🔥One more video of the fire in the Russian Research Institute in Tver, that used to develop Iskanders. According to an updated data, seven persons died.

Un purtător de cuvânt al salvatorilor a declarat, pentru RIA Novosti, că bilanțul incendiului a crescut la șapte morți. Asta după ce, inițial, au fost anunțați cinci morți și circa 20 de răniți.

NOW – Fire at a Russian air-space defense research institute in Tver. At least one dead, 14 injured.

The cause of the fire is unknown at this time.

