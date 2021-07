Incendii severe în Canada, provocate de temperaturile record. Imagini apocaliptice (VIDEO)

Temperaturile extreme întrețin lanțul incendiilor de vegetație. Astfel, după valul de temperaturi record, cel mai fierbinte loc din Canada a luat foc. În provincia Columbia Britanică, mie de oameni au fost evacuați, după ce în localitatea Lytton au fost înregistrate aproape 50 de grade Celsius.

Lytton a ars în proporție de 90%. Doar în ultimele 24 de ore căldura și vântul puternic au produs 62 de noi focare în provincia Columbia Britanică. Mai grav este că așa-numita „cupolă de căldură”, care a provocat dezastrul, se deplasează lent către est, adică spre zona de preerie, și mai vulnerabilă la incendii, avertizează specialiștii.

Până în prezent, 500 de oameni au decedat din cauza caniculei din Canada. Autoritățile au transmis populației vizate de fenomenele meteo extreme să evite pe cât de mult ieșirie să consume cât mai multe lichide.

„Temperaturile înregistrate săptămâna aceasta sunt fără precedent. Au existat decese, iar riscul de incendii forestiere este la un nivel periculos de ridicat”, a declarat premierul canadian Justin Trudeau.

În Vancouver, școlile au fost închise, iar campaniile de vaccinare anti-COVID-19 au fost suspendate.

Lytton, localitatea din centrul Columbiei Britanice, a depăşit săptămâna aceasta de trei ori recordul de temperatură din Canada. Mercurul din termometre a ajuns la 49,6 grade Celsius, începând de marţi.

În nord-vestul Statelor Unite ale Americii, temperaturile din Washington şi Oregon au trecut de 38 de grade Celsius, în weekend. Portland a stabilit maxime istorice câteva zile la rând, inclusiv 47 grade C, în ziua de duminică.

https://t.co/Ppf96BooVL RT @Tarnjitkparmar: Another look at the devastation in Lytton, these people jumped in their car and made it out. You can see the flames spreading, the dry conditions and the smoke. Just horrific @NEWS1130 pic.twitter.com/ekMY37y2wd

— Ryan Kenny (@Spyrokid77666) July 1, 2021