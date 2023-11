Incendiile fac ravagii pentru a patra zi consecutivă în sudul Portugaliei. Au fost evacuați 1.400 de oameni (VIDEO)

Aproape 1.000 de pompieri se luptau marți cu un incendiu de vegetație care face ravagii de patru zile în sudul Portugaliei, devastând mii de hectare și forțând evacuarea a circa 1.400 de oameni, relatează .

Incendiul a început sâmbătă, în orașul Odemira din regiunea Alentejo, dar s-a extins spre Algarve, una dintre principalele destinații turistice ale Portugaliei.

Incendiile fac ravagii în sudul Portugaliei

Eforturile pompierilor sunt date peste cap de temperaturile ridicate și de rafalele puternice de vânt. Flăcările au distrus în jur de 7.000 de hectare, inclusiv suprafețe mari de pini și eucalipt foarte inflamabili.

Recorded in Relva Grande, S.Teotónio 21:25 06.08.2023. According to locals fire passed M501 in direction east. — Customer_is_KING (@Customer_First_)

Jose Ribeiro, comandant regional al autorității de protecție civilă și urgențe (ANPC), spune despre condițiile meteorologice că reprezintă în continuare o provocare.

Luni, cu puțin timp înainte de apunerea Soarelui, cerul din Odemira a fost înnegrit de coloane mari de fum.

Primarul orașului, Helder Guerreiro, a descris situația ca fiind „critică, dificilă și complexă”.

strong winds from East/Southeast. Recorded 13:41 07.08.2023 in S.Teotónio (Moinho com as antenas em S.Teotónio ) — Customer_is_KING (@Customer_First_)

„Este o situație îngrijorătoare”, a adăugat comandantul Ribeiro, marți, în dialogul cu reporterii, precizând că sunt active două incendii, iar unul dintre acestea se extinde spre Monchique, o zonă muntoasă din Algarve.

Monchique, care s-a confruntat cu incendii violente și în 2018, este o locație populară printre localnici și turiști.

Wildfires in Portugal trigger evacuations, firefighters battling large fires amid third heatwave of the year VC: Filipe Ladeira — Earth42morrow (@Earth42morrow)

Ca măsură de precauție au fost evacuate circa 20 de sate, dintre care una în Monchique, patru pensiuni turistice și o zonă de camping. Mai multe drumuri au fost închise.

Există mai multe incendii de vegetație care ard în Portugalia, dar cea mai îngrijorătoare situație este cea din Odemira, a declarat și Andre Fernandes, comandantul național al ANPC.