Incendiu de proporții în Moscova: Fumul negru se vede din avion (VIDEO)

Potrivit serviciilor de urgență citate de agenția de presă rusă TASS, incendiul de la cel mai mare depozit al companiei Ozon, care se ocupă de comerț online, din satul Petrovskoye, , a cuprins aproape toată suprafața clădirii, în timp ce peste o mie de oameni au fost evacuați.

Direcția Regiunii Moscova a Ministerului Situațiilor de Urgență al Federației Ruse a transmis că unsprezece persoane au fost rănite în incendiul major produs la depozitul Ozon.

🔥🔥🔥 on fire

Lit

The largest warehouse of the online store self-destructed. It is reported that the fire amounted to 20 thousand square meters.🔥🔥🔥

