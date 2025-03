Incendiu la bordul unui avion. Pasagerii au sărit în ajutor

companiei aeriene Hong Konh Airlines a trebuit să aterizeze de urgență, joi, după ce un incendiu a izbucnit în interiorul cabinei, în fața pasagerilor.

Călătorii au surprins imaginile și se vede cum acești și însoțitorii de bord încearcă să stingă focul cu sticle de apă, conform

să ajungă în Hong Kong, dar a aterizat de urgență în orașul Fuzhou, în sud-estul Chinei.

Incendiul a fost localizat și lichidat, dar cauzele acestuia nu au fost încă dezvăluite. Cei 160 de pasageri și opt membrii ai echipajului au fost teferi.

Compania aeriană a transmis că va planifica un alt zbor care să ducă pasagerii la destinație.

