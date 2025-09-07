B1 Inregistrari!
Incendiu la clădirea Cabinetului de Miniștri din Kiev, după un atac nocturn cu drone și rachete rusești

Incendiu la clădirea Cabinetului de Miniștri din Kiev, după un atac nocturn cu drone și rachete rusești

Selen Osmanoglu
07 sept. 2025, 10:36
Incendiu la clădirea Cabinetului de Miniștri din Kiev, după un atac nocturn cu drone și rachete rusești

Un incendiu a izbucnit la clădirea guvernamentală din centrul orașului după un atac nocturn cu drone și rachete rusești. Un bebeluș a fost ucis.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Pagube semnificative

Ce s-a întâmplat

Clădirea Cabinetului de Miniștri din Kiev a fost ținta atacurilor rusești. Aceasta a fost avariată, conform Adevărul.

Imaginile postate pe rețelele de socializare arată clădirea cu geamuri sparte și fațada afectată, în timp ce echipele de intervenție acționează la fața locului.

În urma atacurilor, un bebeluș și o tânără și-au pierdut viața. De asemenea, o femeie însărcinată s-a numărat printre cele cinci persoane rănite și transportate la spital.

Anterior, Klitschko anunțase că o femeie în vârstă a murit într-un adăpost antiaerian din cartierul împădurit Darnytskyi, situat la est de râul Nipru.

Pagube semnificative

Pagube au fost și în cartierul vestic Sviatoshynskyi. Aici mai multe etaje ale unui bloc cu nouă niveluri au fost distruse parțial, iar resturile de drone căzute au provocat incendii la un bloc cu 16 etaje și la alte două clădiri.

În regiunea Sumî, în nord-estul Ucrainei, în apropiere de frontieră, au existat mai mulți răniți și un mort.

În sud-est, un atac cu drone rusești a avut loc sâmbătă seara, în Zaporojie. Acesta s-a soldat cu cel puțin 15 răniți, dintre care patru au fost spitalizați.


