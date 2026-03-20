Un incendiu de amploare a izbucnit vineri la o fabrică de piese auto din Daejeon, un oraș aflat în centrul Coreea de Sud, la aproximativ 140 de kilometri de Seul.

Potrivit informațiilor transmise de Yonhap, cel puțin 50 de persoane au fost rănite, iar 35 dintre acestea se află în stare gravă, informează . Inițial, autoritățile raportaseră un bilanț de 25 de victime, însă numărul a crescut pe măsură ce intervenția a continuat.

La ce oră a fost semnalat incendiul la o fabrică de piese auto

Incendiul a fost semnalat în jurul orei locale 13:17, iar amploarea situației a determinat autoritățile să reacționeze rapid.

Agenția Națională de Pompieri a emis un ordin de mobilizare la nivel național, măsură aplicată în situații în care resursele locale nu sunt suficiente pentru gestionarea intervenției.

Ce măsuri au fost dispuse de autorități

Prim-ministrul Kim Min-seok a cerut intervenție de urgență și mobilizarea tuturor resurselor disponibile pentru limitarea dezastrului.

Acesta a solicitat Ministerului de Interne și echipelor de intervenție să utilizeze toate echipamentele și personalul pentru salvarea victimelor și stingerea incendiului.

În același timp, autoritățile locale din Daejeon, împreună cu poliția, au fost instruite să ia măsuri pentru prevenirea altor incidente, inclusiv prin restricții de trafic și evacuări în zonele afectate.