Acasa » Externe » Incendiu puternic la o fabrică de piese auto: Sunt cel puțin 50 de răniți. Unde a avut loc incidentul

Incendiu puternic la o fabrică de piese auto: Sunt cel puțin 50 de răniți. Unde a avut loc incidentul

Ana Maria
20 mart. 2026, 09:33
Incendiu puternic la o fabrică de piese auto: Sunt cel puțin 50 de răniți. Unde a avut loc incidentul
Sursa foto simbol: Hepta - ImagineChina / Wang hao
Cuprins
  1. La ce oră a fost semnalat incendiul la o fabrică de piese auto
  2. Ce măsuri au fost dispuse de autorități

Un incendiu de amploare a izbucnit vineri la o fabrică de piese auto din Daejeon, un oraș aflat în centrul Coreea de Sud, la aproximativ 140 de kilometri de Seul.

Potrivit informațiilor transmise de Yonhap, cel puțin 50 de persoane au fost rănite, iar 35 dintre acestea se află în stare gravă, informează Agerpres. Inițial, autoritățile raportaseră un bilanț de 25 de victime, însă numărul a crescut pe măsură ce intervenția a continuat.

La ce oră a fost semnalat incendiul la o fabrică de piese auto

Incendiul a fost semnalat în jurul orei locale 13:17, iar amploarea situației a determinat autoritățile să reacționeze rapid.

Agenția Națională de Pompieri a emis un ordin de mobilizare la nivel național, măsură aplicată în situații în care resursele locale nu sunt suficiente pentru gestionarea intervenției.

Ce măsuri au fost dispuse de autorități

Prim-ministrul Kim Min-seok a cerut intervenție de urgență și mobilizarea tuturor resurselor disponibile pentru limitarea dezastrului.

Acesta a solicitat Ministerului de Interne și echipelor de intervenție să utilizeze toate echipamentele și personalul pentru salvarea victimelor și stingerea incendiului.

În același timp, autoritățile locale din Daejeon, împreună cu poliția, au fost instruite să ia măsuri pentru prevenirea altor incidente, inclusiv prin restricții de trafic și evacuări în zonele afectate.

Astfel de incendii sunt greu de controlat din cauza materialelor inflamabile folosite în producție. În ultimii ani, Coreea de Sud s-a confruntat cu mai multe incidente industriale, în special în zonele cu activitate intensă în producție și tehnologie.

Autoritățile au înăsprit regulile privind siguranța la locul de muncă, însă astfel de evenimente continuă să apară, în special în fabricile unde se lucrează cu substanțe inflamabile sau echipamente de mare putere. Orașul Daejeon este un important centru industrial și tehnologic, ceea ce face ca riscurile asociate unor astfel de activități să fie mai ridicate. Anchetele care urmează în astfel de cazuri sunt esențiale pentru a stabili cauzele și pentru a preveni tragedii similare în viitor.

