Un feribot sud-coreean cu aproape 270 de persoane la bord a eșuat miercuri, 19 noiembrie, în apropiere de Jindo, în sud-vestul Nava s-a lovit de o insulă stâncoasă, iar autoritățile au declanșat imediat o amplă operațiune de salvare pentru a preveni o majoră.

Ce s-a întâmplat

Feribotul transporta 267 de persoane, inclusiv călători și membri ai echipajului, și efectua o cursă regulată între insula turistică Jeju și portul Mokpo. Nava, cu o capacitate de 26.000 de tone, s-a izbit de o insuliță stâncoasă în apropierea orașului Jindo, conform Adevărul.

Garda de Coastă a mobilizat toate resursele disponibile, iar pasagerii au fost văzuți purtând veste de salvare în așteptarea bărcilor de intervenție. Președintele sud-coreean, Lee Jae Myung, aflat într-o vizită în Orientul Mijlociu, a ordonat intervenția rapidă a echipelor de salvare pentru a evita producerea unor victime.

Din fericire, nava nu a luat apă, iar doar cinci persoane au suferit răni ușoare în urma impactului. Cauza incidentului rămâne încă necunoscută.

2014

Coreea de Sud are o istorie maritimă bogată, însă incidentele cu feriboturi de pasageri au atras atenția internațională din cauza tragediilor grave.

Cea mai cunoscută rămâne scufundarea feribotului Sewol, în 2014, soldată cu peste 300 de victime, majoritatea elevi aflați într-o excursie școlară. Nava era supraîncărcată și modificată ilegal pentru a transporta mai mult decât capacitatea oficială, iar deciziile echipajului au contribuit la ratarea șanselor de salvare pentru mulți pasageri.

În urma tragediei Sewol, guvernul a introdus reguli mai stricte privind capacitatea navelor și procedurile de evacuare, precum și sisteme mai eficiente de comunicare în caz de urgență.

Zona Jindo, unde a eșuat feribotul recent, este cunoscută pentru apele relativ adânci și stâncoase, fiind o rută des folosită de vasele care leagă insula Jeju de continent. Deși condițiile meteo de miercuri erau bune, accidentul demonstrează că navigația rămâne riscantă în anumite zone și că supravegherea continuă a navelor este esențială.