Incendiu la o clădire din Johannesburg. Cel puțin 73 de persoane au murit și alte câteva zeci au fost rănite (FOTO, VIDEO)

Cel puțin 73 de persoane au murit și alte 52 au fost rănite, joi, într-un incendiu izbucnit la o clădire din Johannesburg, cel mai mare oraș al Africii de Sud, au anunțat serviciile de urgență, potrivit .

Printre cele 73 de persoane care au murit sunt și șapte copii. Incendiul este considerat una dintre cele mai mari tragedii locale din ultimele decenii.

Mulți oameni au fost evacuați din clădire, iar serviciile de urgență au precizat că este în desfășurare o operațiune de căutare-salvare. Autoritățile consideră că este probabil să crească bilanțul deceselor. Deocamdată este neclar ce a provocat incendiul.

„În peste 20 de ani de serviciu, nu m-am întâlnit niciodată cu așa ceva”, a declarat purtătorul de cuvânt al serviciilor sud-africane de urgență, Robert Muladzi.

Clădirea fusese abandonată în trecut, dar era locuită la momentul incendiului, spune postul local de televiziune Newzroom Afrika.

