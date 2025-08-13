Un român de 50 de ani, om de afaceri în Spania, a murit în urma unui incendiu uriaș care s-a extins luni seară lângă Madrid.

Cuprins

Cine este românul care a murit în urma unui incendiu de lângă Madrid

Cum s-a produs tragedia

Reacția comunității din Spania

Cine este românul care a murit în urma unui incendiu de lângă Madrid

Mircea Spiridon s-a născut în România acum 50 de ani și și-a pierdut viața în Tres Cantos, orașul în care a ajuns acum aproape două decenii cu intenția fermă de a-și întreține familia. Căsătorit și cu doi copii, de 14 și 18 ani, acest mecanic de profesie și proprietar al unei companii de transport este singura persoană care a murit în acest incendiu devastator de lângă Madrid

Românul a murit încercând să salveze viața altor persoane: un bărbat în vârstă de 83 de ani, proprietarul grajdurilor de echitație devastate de flăcări, unde Mircea ajuta la unele sarcini datorită prieteniei lor; și caii, aproape douăzeci la număr, care au murit complet arși de vii.

Era ora 19:45. când a izbucnit un incendiu de vegetație lângă Madrid, alimentat rapid de circumstanțele zilei. Era ceea ce profesioniștii numesc adesea „Regula celor 30”: temperaturi peste 30 de grade, umiditate relativă sub 30% și vânturi care depășeau 30 de kilometri pe oră. Deodată, o suprafață mare de teren, adiacentă unei zone rezidențiale nou dezvoltate, a fost cuprinsă de o mare de flăcări. „O creștere cum nu am mai văzut niciodată”, a spus Carlos Novillo, ministrul regional al Mediului, Agriculturii și Internelor din Comunitatea Madrid, referindu-se la răspândirea flăcărilor pe șase kilometri în doar 40 de minute.

Cum s-a produs tragedia

Și acolo, în mijlocul liniei incendiului care se întindea de la epicentru până la zona rezidențială Soto de Viñuelas, se afla școala de echitație, unde Mircea s-a repezit imediat ce a primit apelul de ajutor de la proprietarul acesteia. Odată ajuns acolo, deja înconjurat și fără nicio modalitate de a cere ajutor (cele mai apropiate case sunt la o jumătate de kilometru distanță), românul nu a ezitat: a intrat în grajduri pentru a încerca să elibereze animalele, o mișcare lăudabilă care s-a încheiat cu cel mai rău rezultat posibil. Mai târziu în acea noapte, un elicopter al Gărzii Civile l-a salvat, încă abia în viață. Avea arsuri pe peste 98% din corp și abia putea respira din cauza inhalării de fum.

A fost transferat imediat la Spitalul La Paz, unde marți nu și-a putut reveni după gravitatea rănilor, iar medicii au putut doar să-i confirme decesul. „Starea sa când a fost trimis la Spitalul La Paz era dificilă și, din păcate, trebuie să-i jelim pierderea și moartea”, a declarat primarul din Tres Cantos, Jesús Moreno, în această dimineață. Un deznodământ fatal care cel puțin nu s-a întâmplat în cazul octogenarului rănit, care a fost externat marți, după ce a fost dus la același spital suferind un traumatism toracic.

Reacția comunității din Spania

„Până în ultimul moment, a arătat ce om minunat era și va fi mereu în inimile noastre”, au subliniat cei apropiați, care au deschis și un cont bancar pentru toți vecinii și prietenii care doresc să ajute familia lui Mircea în aceste momente. Cei interesați pot dona, de asemenea, până la sfârșitul lunii august la un bar din comuna Tres Cantos, situat la mai puțin de doi kilometri de locul tragediei,

De asemenea, a fost lansată o campanie GoFundMe pentru repatrierea rămășițelor sale în Tulcea, orașul românesc din care a plecat Mircea și unde locuiește mama sa, sub sloganul „Pentru familia unui erou din Tres Cantos”. „Acel act de curaj și iubire l-a costat viața. A lăsat în urmă o familie devastată de pierderea sa, care se confruntă acum nu doar cu imensa durere a absenței sale, ci și cu greutățile financiare pe care le-a adus această tragedie”, se arată în scrisoare. Până în prezent, au strâns aproape 2.500 de euro.