B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Incident șocant! Un copil de 13 ani a fost snopit în bătaie de un bărbat de 40 de ani. Cum s-a petrecut agresiunea

Incident șocant! Un copil de 13 ani a fost snopit în bătaie de un bărbat de 40 de ani. Cum s-a petrecut agresiunea

Elena Boruz
04 sept. 2025, 17:37
Incident șocant! Un copil de 13 ani a fost snopit în bătaie de un bărbat de 40 de ani. Cum s-a petrecut agresiunea
Foto: Pixabay

Incident șocant la un meci de fotbal de juniori! Un copil, în vârstă de 13 ani, a fost snopit în bătaie de un bărbat de 40 de ani. Motivul? Agresorul nu și-a putut stăpâni furia, deoarece băiatul său, fotbalist, a fost pus la pământ în timpul partidei.

Evenimentul tulburător a avut loc în Italia, când CSF Carmagnola și Volpiano Pianese se duelau. În timpul meciului, așa cum adesea se întâmplă, între jucătorii celor două echipe de fotbal a izbucnit un conflict, iar părintele, un bărbat în toată firea, a simțit nevoia să intervină, însă nu pentru a aplana conflictul, ci pentru a-i da „o lecție” unuia dintre băieți.

Cuprins:

  • Ce a declarat agresorul
  • Ce a spus tatăl copilului bătut

Ce a declarat agresorul

Câteva zile mai târziu, după ce a avut loc scandalul, agresorul a oferit un punct de vedere. Acesta a spus că tot ce a făcut a fost doar pentru a-și apăra fiul, iar ceea ce se spune nu ar fi deloc adevărat.

Îmi pare rău și îmi cer scuze, știu că am dat un exemplu negativ. Am făcut-o pentru a-mi apăra fiul, dar lucrurile nu s-au petrecut așa cum se spune.

Mi-am văzut fiul la pământ, lovit de mai mulți adversari: am avut percepția unui act violent împotriva lui, nu a unei simple altercații sportive. De acolo, așa cum am mai spus, frica și instinctul m-au făcut să fac ceva ce nu aș mai face niciodată.

Violența ar trebui condamnată întotdeauna, de oriunde ar veni. Când ești părinte, din păcate, în anumite situații, îți pierzi luciditatea atunci când îți vezi copilul în pericol.

Dacă aș putea da timpul înapoi… nu ar fi trebuit să reacționez așa. Ar fi trebuit să aștept ca oamenii de pe teren să intervină, cu siguranță ar fi pus capăt acelei lupte violente dintre băieți odată ce meciul se terminase.

Am revăzut imaginile și am simțit o mare tristețe, un sentiment de rușine și neliniște. Revăzându-mă, o dată, de două ori, de trei ori, mi-am dat seama cum frica și instinctul au învins rațiunea.

Am acționat pentru a-mi proteja fiul, dar acesta nu este exemplul pe care am vrut să i-l dau”, a declarat bărbatul în vârstă de 40 de ani, citat de Gazzetta dello Sport.

Ce a spus tatăl copilului bătut

Tatăl adolescentului bătut a venit cu o reacție, în urma celor întâmplate.

„S-ar fi putut termina mult mai rău, văzând forța cu care l-a lovit. Este de neconceput ca un adult să lovească un copil de 13 ani. Și totul pentru un joc de fotbal”, a spus tatăl copilului agresat.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Emma Heming Willis, soția lui Bruce Willis, despre lupta cu demența: „Am fost izolată și copleșită”. Familia actorului găsește puterea să meargă mai departe
Externe
Emma Heming Willis, soția lui Bruce Willis, despre lupta cu demența: „Am fost izolată și copleșită”. Familia actorului găsește puterea să meargă mai departe
Doliu în lumea modei! Giorgio Armani a murit la 91 de ani
Externe
Doliu în lumea modei! Giorgio Armani a murit la 91 de ani
UE sprijină Moldova cu noi fonduri europene. Bruxelles-ul face apel către investitori să mizeze pe viitorul țării
Externe
UE sprijină Moldova cu noi fonduri europene. Bruxelles-ul face apel către investitori să mizeze pe viitorul țării
Cum a devenit Ucraina un furnizor cheie de energie în Europa, deși în urmă cu un an era aproape de colaps energetic
Externe
Cum a devenit Ucraina un furnizor cheie de energie în Europa, deși în urmă cu un an era aproape de colaps energetic
Trump, noi detalii despre o eventuală întâlnire Putin-Zelenski: „Ceva se va întâmpla. Vom reuși”
Externe
Trump, noi detalii despre o eventuală întâlnire Putin-Zelenski: „Ceva se va întâmpla. Vom reuși”
Pană IT: Google nu mai poate fi accesat de o parte dintre români
Externe
Pană IT: Google nu mai poate fi accesat de o parte dintre români
Consiliul Fiscal: România a cheltuit până acum 1,5 miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina aflată în război – sub 0,5% din PIB-ul din 2024
Externe
Consiliul Fiscal: România a cheltuit până acum 1,5 miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina aflată în război – sub 0,5% din PIB-ul din 2024
Copil de 5 ani, recuperat de la un fast-food după ce a plecat de acasă să ia masa cât părinții dormeau. Întrebarea lui i-a amuzat pe polițiști
Externe
Copil de 5 ani, recuperat de la un fast-food după ce a plecat de acasă să ia masa cât părinții dormeau. Întrebarea lui i-a amuzat pe polițiști
„Coaliția de Voință”, reuniune la Paris. Nicușor Dan va participa în format videoconferință
Externe
„Coaliția de Voință”, reuniune la Paris. Nicușor Dan va participa în format videoconferință
Tânără, după călătoria în Japonia: „Nu este permis să mănânci sau să bei în timp ce mergi”. Ce lucruri au șocat-o
Externe
Tânără, după călătoria în Japonia: „Nu este permis să mănânci sau să bei în timp ce mergi”. Ce lucruri au șocat-o
Ultima oră
17:54 - Cinci persoane au fost reținute într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depășește 96 de milioane de lei
17:50 - Rent a car în România: „preț afișat” vs. preț final – cum eviți taxele surpriză
17:36 - Proiect în Parlament: Te enervezi la ghișeu? Rişti amenzi de mii de lei! Bugetarii primesc protecție maximă printr-o nouă lege
17:34 - Tudor Chirilă sare în apărarea tinerilor criticați că vor o carieră muzicală pentru bani: „Eu sunt un om bun și de treabă, dar probabil nu mă ajută fața”
17:31 - Emma Heming Willis, soția lui Bruce Willis, despre lupta cu demența: „Am fost izolată și copleșită”. Familia actorului găsește puterea să meargă mai departe
17:04 - Câți bani a încasat Jamila din clipurile cu rețete publicate pe internet: “A pornit dintr-o joacă”
16:56 - Serghei Mizil, declarații spumoase despre participarea la Asia Express. Ce a spus despre adversari: „Trebuie să fii idiot sau cretin să-i bați pe ăia”
16:48 - OFICIAL | Ianis Hagi a fost prezentat în Turcia
16:44 - Reacția lui Florin Spătaru (PSD), după ce ÎCCJ a decis să atace la CCR reforma pensiilor magistraților: „Sper că, așa cum arată legea acum, să îndeplinească toate cerințele constituționale” (VIDEO)
16:36 - Doliu în lumea modei! Giorgio Armani a murit la 91 de ani