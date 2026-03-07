Donald Trump luat peste picior de un oficial indian care a transmis că țara sa continuă să importe fără să aibă nevoie de acordul SUA. Zilele trecute, oficialii americani au transmis că au autorizat importurile indiene pentru încă o lună.

Donald Trump luat peste picior

Un oficial din cadrul guvernului de la New Delhi a transmis că India va continua să importe petrol din Rusia. Acesta a precizat că țara sa nu a fost niciodată dependentă de acordul vreunei alte țări în acest sens, conform agenţiei France Presse. Administrația condusă de Donald Trump a anunțat joi că a autorizat temporar India să îşi continue importurile respective timp de o lună – până la sfârşitul zilei de 3 aprilie.

Informația apare într-un document publicat de de la Washington.

Sursa guvernamentală a precizat că Rusia reprezintă principalul furnizor de ţiţei al Indiei, iar tranzacţiile au continuat şi în februarie. Potrivit oficialului citat de France Press, are nevoie vitală de petrol şi gaze din import. Iar este de natură să-i afecteze economia.

În acest context, indienii plătesc un preţ sub cel al pieţei pentru petrolul rusesc. De altfel, India este al doilea importator mondial de țiței din Rusia, fiind depăşită doar de China.

SUA contrazisă de la New Dehli

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a transmis într-un mesaj pe platforma X care este scopul autorizației acordate Indiei. Potrivit mesajului, derogarea de la sancțiunile care vizează exporturile de petrol ale Rusiei are rolul de a permite alimentarea în continuare a pieţei mondiale. El a precizat că aceste achiziții nu aduc beneficii financiare semnificative guvernului de la Moscova.

Scott Bessent a explicat că autorizaţia vizează doar tranzacţiile cu petrol deja blocat pe mările lumii. Acest demers, spune, va reduce presiunea provocată de „încercarea Iranului de a lua ostatică energia mondială”.

În august 2025, Donald Trump a încercat să oblige guvernul indian să oprească importurile de ţiţei rusesc. El a impus o taxă vamală de 25% pentru anumite produse indiene. Ulterior, această taxă a fost limitată printr-un acord comercial bilateral.

Pe de altă parte, trebuie spus că decizia Curţii Supreme a SUA de a anula multe din taxele vamale impuse de Trump se aplică şi importurilor din India. Acestea sunt suprataxate doar cu 10%, nivelul general aplicat de Statele Unite din 24 februarie.