B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » India îi dă peste nas lui Donald Trump. Importurile de petrol rusesc continuă fără aprobarea SUA

India îi dă peste nas lui Donald Trump. Importurile de petrol rusesc continuă fără aprobarea SUA

Adrian Teampău
07 mart. 2026, 16:49
India îi dă peste nas lui Donald Trump. Importurile de petrol rusesc continuă fără aprobarea SUA
Președintele SUA, Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Donald Trump luat peste picior
  2. SUA contrazisă de la New Dehli

Donald Trump luat peste picior de un oficial indian care a transmis că țara sa continuă să importe petrol rusesc fără să aibă nevoie de acordul SUA. Zilele trecute, oficialii americani au transmis că au autorizat importurile indiene pentru încă o lună.

Donald Trump luat peste picior

Un oficial din cadrul guvernului de la New Delhi a transmis că India va continua să importe petrol din Rusia. Acesta a precizat că țara sa nu a fost niciodată dependentă de acordul vreunei alte țări în acest sens, conform agenţiei France Presse. Administrația condusă de Donald Trump a anunțat joi că a autorizat temporar India să îşi continue importurile respective timp de o lună – până la sfârşitul zilei de 3 aprilie.

Informația apare într-un document publicat de Departamentul Trezoreriei de la Washington.

Sursa guvernamentală a precizat că Rusia reprezintă principalul furnizor de ţiţei al Indiei, iar tranzacţiile au continuat şi în februarie. Potrivit oficialului citat de France Press, India are nevoie vitală de petrol şi gaze din import. Iar războiul din Orientul Mijlociu este de natură să-i afecteze economia.

În acest context, indienii plătesc un preţ sub cel al pieţei pentru petrolul rusesc. De altfel, India este al doilea importator mondial de țiței din Rusia, fiind depăşită doar de China.

SUA contrazisă de la New Dehli

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a transmis într-un mesaj pe platforma X care este scopul autorizației acordate Indiei. Potrivit mesajului, derogarea de la sancțiunile care vizează exporturile de petrol ale Rusiei are rolul de a permite alimentarea în continuare a pieţei mondiale. El a precizat că aceste achiziții nu aduc beneficii financiare semnificative guvernului de la Moscova.

Scott Bessent a explicat că autorizaţia vizează doar tranzacţiile cu petrol deja blocat pe mările lumii. Acest demers, spune, va reduce presiunea provocată de „încercarea Iranului de a lua ostatică energia mondială”.

În august 2025, Donald Trump a încercat să oblige guvernul indian să oprească importurile de ţiţei rusesc. El a impus o taxă vamală de 25% pentru anumite produse indiene. Ulterior, această taxă a fost limitată printr-un acord comercial bilateral.

Pe de altă parte, trebuie spus că decizia Curţii Supreme a SUA de a anula multe din taxele vamale impuse de Trump se aplică şi importurilor din India. Acestea sunt suprataxate doar cu 10%, nivelul general aplicat de Statele Unite din 24 februarie.

Tags:
Citește și...
Opoziția maghiară acuză intervenția Moscovei în alegerile de la Budapesta. Viktor Orban comparat cu comuniștii care au chemat Armata Roșie să înăbușe revoluția din 1956
Externe
Opoziția maghiară acuză intervenția Moscovei în alegerile de la Budapesta. Viktor Orban comparat cu comuniștii care au chemat Armata Roșie să înăbușe revoluția din 1956
Peste 80 de avioane israeliene au lovit ținte militare din Iran. Explozii puternice și în Abu Dhabi. Ce atacuri au fost raportate (VIDEO)
Externe
Peste 80 de avioane israeliene au lovit ținte militare din Iran. Explozii puternice și în Abu Dhabi. Ce atacuri au fost raportate (VIDEO)
Europol avertizează asupra unei amenințări ridicate de terorism în Europa. Cum ar putea afecta conflictul din Iran securitatea europeană
Externe
Europol avertizează asupra unei amenințări ridicate de terorism în Europa. Cum ar putea afecta conflictul din Iran securitatea europeană
Vladimir Putin a discutat cu președintele Iranului. Kremlinul cere oprirea imediată a ostilităților
Externe
Vladimir Putin a discutat cu președintele Iranului. Kremlinul cere oprirea imediată a ostilităților
Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina s-au calmat. Kievul a obținut eliberarea cetățenilor săi reținuți la Budapesta
Externe
Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina s-au calmat. Kievul a obținut eliberarea cetățenilor săi reținuți la Budapesta
Donald Trump tras pe sfoară de prietenul Putin. Rusia ajută Iranul să lovească bazele americane din Golf (presa)
Externe
Donald Trump tras pe sfoară de prietenul Putin. Rusia ajută Iranul să lovească bazele americane din Golf (presa)
Asteroidul „ucigașul de orașe”, descoperit de telescopul James Webb. Care sunt șansele ca acesta să lovească Pământul
Externe
Asteroidul „ucigașul de orașe”, descoperit de telescopul James Webb. Care sunt șansele ca acesta să lovească Pământul
Ucraina ajută statele din Golful Persic să facă față atacurilor iraniene. Zelenski trimite experți în războiul cu drone
Externe
Ucraina ajută statele din Golful Persic să facă față atacurilor iraniene. Zelenski trimite experți în războiul cu drone
Război în Orientul Mijlociu. Donald Trump cere Iranului să capituleze necondiționat
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Donald Trump cere Iranului să capituleze necondiționat
Accident tragic în Brazilia. Un cămin de bătrâni s-a prăbușit provocând moartea a 12 persoane (VIDEO)
Externe
Accident tragic în Brazilia. Un cămin de bătrâni s-a prăbușit provocând moartea a 12 persoane (VIDEO)
Ultima oră
16:28 - Opoziția maghiară acuză intervenția Moscovei în alegerile de la Budapesta. Viktor Orban comparat cu comuniștii care au chemat Armata Roșie să înăbușe revoluția din 1956
16:02 - Zeci de turiști salvați de pe munte în ultimele 24 de ore. Unde au avut loc cele mai multe intervenții Salvamont
15:28 - Ministrul Finanțelor, implicat într-un accident în București. Cum s-a produs coliziunea
14:49 - Cazul Irinei Ponta ridică semne de întrebare despre procedurile consulare pentru minorii români. Declarațiile consulului din Dubai aprind controverse: „Mă credeţi că nu mă interesează?” (VIDEO)
13:39 - Descoperire arheologică spectaculoasă pe șantierul Spitalului Municipal Constanța. Ce vestigii din perioada romană au fost găsite (FOTO)
12:59 - Amenzi de aproape 6 milioane de lei după verificările ANPC în unități alimentare. Ce probleme majore au găsit inspectorii (FOTO)
12:20 - Vremea azi, 7 martie: Vreme plăcută în majoritatea regiunilor din România la început de weekend. Ce spun meteorologii
11:22 - Ministerul Finanțelor anunță rezultate pozitive după evaluarea Moody’s. Cum influențează fondurile europene creșterea economică
10:49 - Timișoara vrea să mute sălile de jocuri de noroc într-un „cartier roșu”. Cum ar putea arăta proiectul inspirat din modelul Las Vegas
10:14 - Peste 80 de avioane israeliene au lovit ținte militare din Iran. Explozii puternice și în Abu Dhabi. Ce atacuri au fost raportate (VIDEO)