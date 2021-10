Infectări cu noua mutație a variantei Delta au fost depistate în Rusia și Portugalia

Joi, autoritățile sanitare din Rusia au declarat că au depistat primele cazuri de infectare cu mutația variantei Delta, considerată mult mai contagioasă. De asemenea, Portugalia a declarat că a detectat 10 cazuri, în ultima săptămână, cu subvarianta AY.4.2, considerată responsabilă pentru creșterea cazurilor din Marea Britanie, conform Reuters.

”Vaccinurile sunt suficient de eficace împotriva acestei versiuni a virusului, care nu este chiar atât de diferită pentru a schimba în mod dramatic capacitatea de a ocoli anticorpii’, afirmă cercetătorul rus, Kamil Khafizov.

Subvarianta AY.4.2 se crede a fi cu 10% mai contagioasă decât forma actuală a variantei Delta, în prezent dominantă, fiind posibilă înlocuirea ei cu subvarianta nouă.

De asemenea, și imunologul rus Nikolai Kriucikov consideră că această schimbare s-ar putea realiza, iar, în viitor, e posibilă o mutație a virusului care se va adapta vaccinului anti-Covid, dar acest lucru e posibil doar în țările cu o rată de vaccinare sub 50%.

”Dar nu cred că va exista un salt revoluţionar, întrucât coronavirusul, la fel ca orice organism, are o limită evolutivă, iar saltul evolutiv deja s-a produs”, a declarat acesta.

Portugalia a anunțat detectarea a circa 10 cazuri cu noua subvariantă, dar fără o creștere exponențială a infectărilor cu această subvariantă. Aceste cazuri fiind atribuite valului de turiști din Marea Britanie.

Din 27 septembrie, noua subvariantă se află în circa 8% din cazurile identificate de către autoritățile britanice, mai scrie Reuters, citat de Agerpres.

„Regatul Unit a raportat cea mai mare creștere a numărului de cazuri zilnice de Covid pe un interval de trei luni, în condițiile în care noua variantă delta AY.4 cu mutația S:Y145H la spike a ajuns la 8% din cazurile secvenționate ale Regatului Unit. Avem nevoie urgent de o cercetare pentru a vedea dacă această delta plus este mai transmisibilă sau dacă reușește să treacă parțial de imunitate (cea dată de vaccinare, n.r.)”, a scris Scott Gottlieb, pe Twitter.

UK reported its biggest one-day Covid case increase in 3 months just as the new delta variant AY.4 with the S:Y145H mutation in the spike reaches 8% of UK sequenced cases. We need urgent research to figure out if this delta plus is more transmissible, has partial immune evasion?

— Scott Gottlieb, MD (@ScottGottliebMD) October 17, 2021