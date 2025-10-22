Doi influenceri din Nigeria au fost obligați de o instanță din țara lor să se căsătorească în termen de 60 de zile. Asta deoarece au postat pe TikTok clipuri în care se sărutau, faptă considerată indecentă în societatea lor musulmană conservatoare.

Cine sunt cei doi influenceri?

Într‑un caz fără precedent, o instanţă din statul Kano, Nigeria, a dispus ca doi creatori populari de conţinut pe platforma TikTok — Idris Mai Wushirya şi Basira Yar Guda — să încheie o căsătorie civilă în termen de 60 de zile.

Idris Mai Wushirya e un creator de conţinut pe TikTok din statul Kano, cunoscut pentru clipuri virale. Conform raportărilor, el ar fi fost reţinut după ce au apărut videoclipuri în care apare în ipostaze considerate „imorale” de către autorităţi.

Basira Yar Guda e tot influencer pe TikTok, colegă de clipuri cu Mai Wushirya, de asemenea implicată în controversele legate de conţinutul video viral. Ea suferă de nanism.

A court in Nigeria’s city of Kano has given an unusual ruling, ordering two social media influencers, famous for portraying a couple in their content, to marry in real life, sparking debates.

Deşi informaţiile despre profilul lor personal sunt limitate, cazul a atras atenţia pe plan internaţional urmare a deciziei instanţei.

Ce a decis instanţa?

O instanţă din statul Kano a ordonat:

Ca aceștia să se căsătorească în termen de 60 de zile .

Hisbah, poliția locală responsabilă de aplicarea legilor morale în statul Kano, a fost desemnată să faciliteze şi să asigure căsătoria.

Preşedintele Kano State Films and Video Censorship Board trebuie să verifice implementarea ordonanţei.

Avertisment: nerespectarea termenului va constitui desconsiderare a instanţei.

Motivaţia deciziei: videoclipurile virale în care cei doi apar în ipostaze romantice, considerate de autorităţi ca fiind „contrare valorilor morale şi religioase” ale statului Kano.

Un purtător de cuvânt al tribunalului că instanța a luat decizia deoarece ei „sunt atât de îndrăgostiţi încât au făcut gesturi romantice pe TikTok”.

„Deşi tribunalul a dispus să oficiem căsătoria în 60 de zile, noi suntem hotărâţi să o organizăm cât mai curând posibil”, a declarat Abba Sufi, directorul general al Hisbah.

El a precizat că „viitorii soţi şi-au dat consimţământul”. De asemenea, părinţii lui Idris Mai Wushirya şi-au dat „consimţământul explicit” la sediul Hisbah. Poliția încearcă acum să dea de părinții Basirei Yar Guda, care „trăiesc în statul Zamfara”, la 300 de kilometri distanță.

Reacţii şi implicaţii legale

Aceasta decizie a generat reacţii semnificative:

Nigerian Bar Association (NBA) a transmis că „nicio instanţă nu poate obliga două persoane să se căsătorească”.

Internauții au reacţionat intens pe rețelele sociale. Unii au spus că este necesară protejarea valorilor locale. Alţii au criticat decizia ca fiind o încălcare a libertăţilor individuale.

Din punct de vedere juridic, ordinul ridică întrebări privind separarea puterilor, libertatea individuală, dreptul la căsătorie voluntară şi limitele autorităţii judiciare în materie moral‑culturală.

Contextul social şi cultural

În Kano legile privind decenţa, normele morale şi valorile religioase (în majoritate islamice) sunt aplicate strict. Apariţia creatorilor de conţinut a stârnit tensiune între expresie digitală globală şi valorile locale tradiţionale.

Rămâne de văzut dacă cei doi vor respecta termenul de 60 de zile sau dacă vor contesta decizia în instanţă.