Insulă din Italia, terorizată de capre: „Au devenit așa de agresive că au început să se lupte între ele”

Stromboli, o cunoscută din , este terorizată de capre sălbatice. Acestea provoacă mai multe pagube decât vulcanul activ.

Ce s-a întâmplat

Ce fac autoritățile

Localnicii au trăit în siguranță la poalele vulcanului, vreme de secole. Cu toate acestea, de câțiva ani, caprele sălbatice au distrus liniștea oamenilor.

„Familia mea a fost aici din secolul al XVII-lea, dar dacă aceste capre continuă să se înmulțească, voi abandona Stromboli”, a declarat Gianluca Giuffre, comerciant local, pentru The Times, citat de .

Aceste capre distrug vegetația și construcțiile de piatră menite să protejeze insula de alunecările de teren. În alte cazuri, au intrat și în casele oamenilor să atace.

„Eram în grădina mea când o turmă mare a dat buzna căutând ceva de mâncare”, a povestit Federico Ascheri, locuitor al Stromboli. „O capră foarte mare care conducea turma s-a încruntat la mine când am încercat să îi sperii și m-au atacat cu toții, aruncându-mă în aer.” Partenera sa, Samira Salhi, a adăugat: „Au devenit așa de agresive că au început să se lupte între ele”.

La început, autoritățile nu au luat problema în serios, însă, acum, recunosc că situația este de criză.

Pe insula Alicudi, autoritățile plănuiesc să angajeze vânători pentru a reduce efectivul de capre după plecarea turiștilor. Planul inițial era de a prinde 800 de capre și a le trimite în ferme, însă acesta a eșuat.

„Vom vedea cum merge în Alicudi, unde ne propunem să eradicăm caprele, apoi am putea trece la Stromboli ca să facem același lucru”, a spus Giovanni Dell’Acqua, oficial sicilian din departamentul pentru dezvoltare rurală.

Localnicii se simt terorizați. Ei spun că situația nu mai poate ține cont de nemulțumirile activiștilor pentru drepturile animalelor.

„Poți să găsești carne de capră la orice măcelar din Italia. Nu este niciun scandal”, a mai adăugat Dell’Acqua.