Ce dramă ascunde Jaguarul de la Insula Iubirii. Abia acum au apărut detalii neștiute din trecutul lui George Ivănescu

Ce dramă ascunde Jaguarul de la Insula Iubirii. Abia acum au apărut detalii neștiute din trecutul lui George Ivănescu

Ana Maria
18 aug. 2025, 14:59
Ce dramă ascunde Jaguarul de la Insula Iubirii. Abia acum au apărut detalii neștiute din trecutul lui George Ivănescu
Sursa foto: Captura video TikTok

George Ivănescu, poreclit Jaguarul de la Insula Iubirii, a devenit rapid unul dintre personajele virale ale sezonului 9. Stilul său, replicile memorabile și atitudinea de seducător i-au adus simpatia și atenția publicului. Din zece ispite masculine, Jaguarul a ieșit în evidență prin energia sa, fiind un adevărat showman.

„Foarte puțină lume l-a cunoscut pe adevăratul George, sub acest personaj, sub scutul lui. Am 33 de ani, vin din Italia, unde am locuit toată viața și sunt antreprenor. Am restaurante, cafenele și cu asta mă ocup”, declara Jaguarul.

Cuprins:

  • Cu ce afaceri se ocupă George Ivănescu
  • Ce spune Jaguarul despre succesul său în dragoste
  • Ce dramă ascunde George Ivănescu

Cu ce afaceri se ocupă George Ivănescu

Departe de camerele de filmat, George este un antreprenor prosper. A trăit mult timp în Italia, unde a deschis primul său restaurant. Întors în România, a continuat pe drumul afacerilor și a inaugurat o franciză, în Deva, fiind vorba despre o cafenea. Astăzi, Jaguarul se mândrește cu mai multe businessuri în HoReCa, care îi aduc venituri consistente, potrivit Cancan.

Ce spune Jaguarul despre succesul său în dragoste

Deși în show-ul TV pare că uneori nu se află în elementul său, George susține că în viața de zi cu zi este un magnet pentru femei.

„Din punctul meu de vedere, ce le atrage fizic pe femei este corpul meu, care mereu este bronzat, tatuajele mele și mișcările. De obicei, se aude numele meu prin orașe.

În discotecă, ți-am zis, o privire și 3 dimineața, 4 dimineața, suntem la mine acasă. Oamenii vorbesc foarte mult de mine. Și băieții, și fetele. Le atrag atenția cu modul în care mă comport, în care mă mișc, cum vorbesc, cum mă îmbrac, cu vibe-ul meu. Eu am un vibe care explodează lumea”, mărturisește Jaguarul.

Ce dramă ascunde George Ivănescu

În spatele imaginii de bărbat sigur pe sine se află și o poveste mai puțin cunoscută. George a trecut prin momente dificile în copilărie, după divorțul părinților săi. Această experiență l-a marcat, dar l-a și determinat să devină independent de la o vârstă fragedă.

Părinții s-au despărțit când el avea doar trei ani, iar lipsa afecțiunii l-a făcut să se maturizeze rapid. Cu toate acestea, Jaguarul de la Insula Iubirii a reușit să își construiască o viață stabilă, să-și clădească afaceri și să își creeze o imagine puternică atât în plan personal, cât și profesional.

