B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Întâlnire decisivă Trump – Zelenski pe tema planului de pace. Înainte, Trump a vorbit la telefon cu Putin (VIDEO)

Întâlnire decisivă Trump – Zelenski pe tema planului de pace. Înainte, Trump a vorbit la telefon cu Putin (VIDEO)

Traian Avarvarei
28 dec. 2025, 22:14
Întâlnire decisivă Trump - Zelenski pe tema planului de pace. Înainte, Trump a vorbit la telefon cu Putin (VIDEO)
Președinții Donald Trump (SUA) și Volodimir Zelenski (Ucraina). Sursa foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Trump: Există o bogăție enormă de exploatat
  2. Trump a discutat cu Putin înainte de întâlnirea cu Zelenski

UPDATE: Discuțiile dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump se prelungesc și durează deja de mai bine de trei ore. Ei vor susține apoi o conferință de presă. În timpul negocierilor, ei au purtat o convorbire telefonică și cu liderii europeni. Trump a anunțat că la final va vorbi din nou cu Vladimir Putin.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Președinții Donald Trump și Volodimir Zelenski discută, la reședința celui dintâi din Florida, despre planul de pace. Punctele sensibile pe agendă sunt cedările teritoriale propuse de Trump Ucrainei în regiunea Donbas, garanțiile de securitate pentru Ucraina și reconstrucția țării. Negocierile vizează eliminarea discrepanțelor dintre planul de pace inițial, în 28 de puncte, propus de Trump și cel în 20 de puncte propus ulterior de Zelenski.

Trump: Există o bogăție enormă de exploatat

La discuții, Trump e însoțit de mai mulți oficiali americani, între care secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Apărării Pete Hegseth, Steve Witkoff, trimisul special al președintelui pentru pace, și Jared Kushner, ginerele lui Trump. Zelenski e însoțit, printre alții, de ministrul Economiei, Oleksii Sobolev.

„Există o bogăție enormă de exploatat”, a remarcat Trump, în stilul caracteristic, gândind totul ca pe o afacere.

De cealaltă parte, Zelenski a pus latura umană pe primul loc. El și-a manifestat speranța că negocierile vor aduce pacea „cât mai repede posibil”.

„Avem ingredientele necesare pentru un acord bun pentru Ucraina și bun pentru toată lumea”, a mai afirmat Trump în fața jurnaliștilor.

Trump a discutat cu Putin înainte de întâlnirea cu Zelenski

Președintele american l-a sunat pe dictatorul rus Vladimir Putin înainte de întâlnire și a spus că o va face și după. Trump a catalogat drept „foarte bună și productivă” discuția la telefon cu Putin.

Convorbirea a durat o oră și 15 minute. După, Kremlinul a transmis că Putin și Trump nu susțin propunerea lui Zelenski și a europenilor de a fi instituită o încetare temporară a focului înainte de soluționarea conflictului. De asemenea, Rusia consideră că Ucraina trebuie să ia o decizie în privința Donbasului,

Tags:
Citește și...
SUA: Două elicoptere s-au ciocnit în aer și s-au prăbușit (VIDEO)
Externe
SUA: Două elicoptere s-au ciocnit în aer și s-au prăbușit (VIDEO)
Scandal în SUA, după ce un senator republican a postat imagini AI în care îl bate pe Moș Crăciun (FOTO)
Externe
Scandal în SUA, după ce un senator republican a postat imagini AI în care îl bate pe Moș Crăciun (FOTO)
Franța: Vierme de 11 cm, scos din fruntea unei românce
Externe
Franța: Vierme de 11 cm, scos din fruntea unei românce
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro, operat din cauza crizelor de sughiț cronic
Externe
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro, operat din cauza crizelor de sughiț cronic
Atacuri masive asupra Kievului înainte de discuțiile Zelenski-Trump. Europa și Canada își reafirmă sprijinul pentru Ucraina
Externe
Atacuri masive asupra Kievului înainte de discuțiile Zelenski-Trump. Europa și Canada își reafirmă sprijinul pentru Ucraina
Spania: Un bărbat care a câștigat la loterie a fost sechestrat și torturat de prieteni, care au încercat să-i fure banii. Cum l-a salvat iubita lui
Externe
Spania: Un bărbat care a câștigat la loterie a fost sechestrat și torturat de prieteni, care au încercat să-i fure banii. Cum l-a salvat iubita lui
Carambol cu 67 de mașini în Japonia. Bilanțul victimelor (VIDEO, FOTO)
Externe
Carambol cu 67 de mașini în Japonia. Bilanțul victimelor (VIDEO, FOTO)
Zelenski, după atacul asupra Kievului: „Rusia nu vrea să pună capăt războiului”
Externe
Zelenski, după atacul asupra Kievului: „Rusia nu vrea să pună capăt războiului”
Atac masiv asupra Kievului: 19 răniți și mii de locuințe rămase fără încălzire
Externe
Atac masiv asupra Kievului: 19 răniți și mii de locuințe rămase fără încălzire
Kim Jong-un accelerează înarmarea. Ordin pentru producție maximă de rachete și prezentarea unui submarin nuclear „istoric”
Externe
Kim Jong-un accelerează înarmarea. Ordin pentru producție maximă de rachete și prezentarea unui submarin nuclear „istoric”
Ultima oră
23:32 - SUA: Două elicoptere s-au ciocnit în aer și s-au prăbușit (VIDEO)
22:54 - A murit colonelul (r.) Ion Vasile Banu, singura persoană decorată de Nicușor Dan de Ziua Națională
22:51 - Fanii îi aduc un ultim omagiu starului Brigitte Bardot. Cum arată reședința sa din Saint-Tropez (GALERIE FOTO)
21:43 - Investiții de 520 de milioane de euro în rețeaua de apă-canal a județului Ilfov: „Proiectul a ajuns la un stadiu de implementare de peste 80%” (VIDEO)
21:26 - Ilfov: 80 de milioane de euro, fonduri europene, sunt în execuție în infrastructura educațională. Ce investiții se fac (VIDEO)
21:05 - Zeci de autobuze electrice în Ilfov. Ștefan Rădulescu: „Am reușit cu primăriile și președintele CJ, Hubert Thuma, să accesăm încă 40 de milioane de euro pentru a dezvolta transportul public verde” (VIDEO)
20:44 - Ștefan Rădulescu (CJ Ilfov): „Avem undeva la 150 de milioane de euro care merg în infrastructura de drumuri județene, în acest moment” (VIDEO)
20:24 - CJ Ilfov, ajutor pentru veterani și deținuții politic. Dumitrache: „E un proiect mai de suflet pe care l-a inițiat Hubert Thuma” (VIDEO)
19:59 - Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere și-a recunoscut vina. Noi date din anchetă
19:32 - Zeci de aleși nu au vorbit nici măcar o dată în plen de când actualul Parlament şi-a început activitatea. Ei au încasat indemnizațiile de peste 11.000 de lei