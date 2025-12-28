UPDATE: Discuțiile dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump se prelungesc și durează deja de mai bine de trei ore. Ei vor susține apoi o conferință de presă. În timpul negocierilor, ei au purtat o convorbire telefonică și cu liderii europeni. Trump a anunțat că la final va vorbi din nou cu Vladimir Putin.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Președinții Donald Trump și Volodimir Zelenski discută, la reședința celui dintâi din Florida, despre planul de pace. Punctele sensibile pe agendă sunt cedările teritoriale propuse de Trump Ucrainei în regiunea Donbas, pentru Ucraina și reconstrucția țării. vizează eliminarea discrepanțelor dintre planul de pace inițial, în 28 de puncte, propus de Trump și cel în 20 de puncte propus ulterior de Zelenski.

Trump: Există o bogăție enormă de exploatat

La discuții, Trump e însoțit de mai mulți oficiali americani, între care secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Apărării Pete Hegseth, Steve Witkoff, trimisul special al președintelui pentru pace, și Jared Kushner, ginerele lui Trump. Zelenski e însoțit, printre alții, de ministrul Economiei, Oleksii Sobolev.

„Există o bogăție enormă de exploatat”, a remarcat Trump, în stilul caracteristic, gândind totul ca pe o afacere.

De cealaltă parte, Zelenski a pus latura umană pe primul loc. El și-a manifestat speranța că negocierile vor aduce pacea „cât mai repede posibil”.

„Avem ingredientele necesare pentru un acord bun pentru Ucraina și bun pentru toată lumea”, a mai afirmat Trump în fața jurnaliștilor.

Trump a discutat cu Putin înainte de întâlnirea cu Zelenski

Președintele american l-a sunat pe dictatorul rus Vladimir Putin înainte de întâlnire și a spus că o va face și după. Trump a catalogat drept „foarte bună și productivă” discuția la telefon cu Putin.

Convorbirea a durat o oră și 15 minute. După, Kremlinul a transmis că Putin și Trump nu susțin propunerea lui Zelenski și a europenilor de a fi instituită o încetare temporară a focului înainte de soluționarea conflictului. De asemenea, Rusia consideră că Ucraina trebuie să ia o decizie în privința Donbasului,