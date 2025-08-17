O schimbare de ultimă oră s-a produs cu privire la întâlnirea de luni, de de la Washington, dintre președintele american, Donald Trump și Volodimir Zelenski.

Deși inițial s-a crezut că la întâlnirea din Biroul Oval vor participa alături de Zelenski și liderii europeni, împreună cu șeful NATO, Donald Trump a impus ca mai întâi să aibă discuții doar cu Volodimir Zelenski și abia apoi cu ceilalți oficiali.

Schimbarea are loc în condițiile în care Donald Trump a transmis din nou duminică pe rețeaua sa de socializare că Ucraina trebuie să cedeze terenuri Rusiei. „Ucraina trebuie să fie pregătită să cedeze o parte din teritoriul său Rusiei, altfel, cu cât războiul durează mai mult, cu atât va pierde mai mult teren”, a scris Trump.

Principala reuniune la Casa Albă va fi împărțită în mai multe părți, potrivit unor persoane familiarizate cu planificarea, potrivit .

Mai întâi va avea loc întâlnirea dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Aceștia urmează să se întâlnească mai întâi individual, la nivel de delegații bilaterale.

Apoi, se așteaptă să aibă loc o sesiune de grup mai mare și, eventual, un prânz cu ceilalți lideri europeni care vin la Washington, DC.

Subiectele care se așteaptă să fie discutate sunt cerințele Rusiei privind și garanțiile de securitate pentru Ucraina – inclusiv modul în care vor fi implicate SUA.

Liderii europeni s-au concentrat pe pentru Ucraina, printre alte chestiuni critice în timpul discuțiilor de astăzi, în pregătirea reuniunii de luni de la Washington, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Liderii au discutat, de asemenea, despre necesitatea de a „opri uciderile” din Ucraina, menținerea presiunii asupra Rusiei prin sancțiuni și principiul conform căruia Ucraina trebuie să ia decizii pe propriul teritoriu.

„Aceasta a fost, de asemenea, ocazia pentru lideri de a-și reafirma încă o dată unitatea în sprijinirea Ucrainei către o pace justă și durabilă”, a spus purtătorul de cuvânt. Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat astăzi că Europa trebuie să rămână dură față de Rusia pentru a evita conflicte viitoare, în timp ce liderii europeni se pregătesc pentru întâlnirea de luni cu președintele american Donald Trump, la Washington.

„Trebuie să intrăm într-o nouă fază diplomatică… una în care trebuie să apărăm interesele europene”, a declarat Macron în urma unei întâlniri virtuale a „Coaliției celor Voluntari”, un grup al principalilor aliați europeni ai Ucrainei.

Președintele rus Vladimir Putin ar fi făcut concesii la cererea sa de „schimb de teritorii” ucrainene în timpul summitului său cu președintele american Donald Trump din Alaska, vineri, a declarat trimisul lui Trump, Steve Witkoff.

El a refuzat să ofere detalii specifice, dar a sugerat că Kremlinul vede acum „schimbul de teritorii” pe liniile frontului actual, mai degrabă decât pe granițele administrative ale cel puțin unora dintre cele cinci regiuni aflate în vizorul lui Putin.

„Rușii au făcut unele concesii la masa negocierilor în ceea ce privește toate aceste cinci regiuni”, a spus Witkoff, adăugând că problema va fi supusă discuției cu președintele ucrainean Volodomir Zelenski în timpul vizitei sale în Biroul Oval. „Sperăm că putem trece peste discuții și lua niște decizii chiar atunci și acolo”, a spus el.

El a spus că poziția Rusiei a reprezentat o schimbare față de discuțiile anterioare, dar totuși nu este suficientă pentru un acord de pace complet.

„A fost semnificativă. Și asta nu înseamnă că este suficientă”, a spus el. „Ideea a fost că am început să vedem o oarecare moderație în modul în care se gândesc să ajungă la un acord de pace final.”

Peste șase lideri europeni la discuțiile de la Casa Alb, în contextul vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Președintele Ucrainei va fi însoțit, luni, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cancelarul german, Friedrich Merz, președintele finlandez, Alexander Stubb, președintele francez, Emmanuel Macron, premierul italian Giorgia Meloni, prim-ministrul britanic Keir Starmer și secretarul general al NATO, Mark Rutte

„Mâine vom merge să apărăm Ucraina și să ne apărăm pe noi înșine”, a spus Macron. „Trebuie să fim temuți. Pentru a fi temuți, trebuie să fim puternici.”

Liderul francez a declarat că Europa este pregătită să își asume responsabilitatea în ceea ce privește garanțiile de securitate din Ucraina și și-a reiterat poziția că Kievul nu poate fi forțat să cedeze teritoriu prin negocieri cu terțe părți care exclud Ucraina.

„Dacă suntem slabi față de Rusia astăzi, pregătim conflictele de mâine”, a avertizat Macron.