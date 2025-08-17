B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Pe Zelenski îl așteaptă momente grele în SUA. Trump vrea să se vadă mai întâi doar cu președintele Ucrainei și abia apoi în format extins, cu liderii europeni

Pe Zelenski îl așteaptă momente grele în SUA. Trump vrea să se vadă mai întâi doar cu președintele Ucrainei și abia apoi în format extins, cu liderii europeni

George Lupu
17 aug. 2025, 22:34
Pe Zelenski îl așteaptă momente grele în SUA. Trump vrea să se vadă mai întâi doar cu președintele Ucrainei și abia apoi în format extins, cu liderii europeni
Sursa foto: Hepta / Zuma Press / Jim LoScalzo - Pool via CNP

O schimbare de ultimă oră s-a produs cu privire la întâlnirea de luni, de de la Washington, dintre președintele american, Donald Trump și Volodimir Zelenski.

Cuprins

  • Cum se va desfășura întâlnirea Donald Trump și Volodimir Zelenski
  • Ce se va discuta la întâlnirea din Biroul Oval
  • Ce concesii ar fi anunțat Vladimir Putin
  • Cine sunt liderii europeni care vor participa luni la Washington

Cum se va desfășura întâlnirea Donald Trump și Volodimir Zelenski

Deși inițial s-a crezut că la întâlnirea din Biroul Oval vor participa alături de Zelenski și liderii europeni, împreună cu șeful NATO, Donald Trump a impus ca mai întâi să aibă discuții doar cu Volodimir Zelenski și abia apoi cu ceilalți oficiali.

Schimbarea are loc în condițiile în care Donald Trump a transmis din nou duminică pe rețeaua sa de socializare că Ucraina trebuie să cedeze terenuri Rusiei. „Ucraina trebuie să fie pregătită să cedeze o parte din teritoriul său Rusiei, altfel, cu cât războiul durează mai mult, cu atât va pierde mai mult teren”, a scris Trump.

Principala reuniune la Casa Albă va fi împărțită în mai multe părți, potrivit unor persoane familiarizate cu planificarea, potrivit CNN.

Mai întâi va avea loc întâlnirea dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Aceștia urmează să se întâlnească mai întâi individual, la nivel de delegații bilaterale.

Apoi, se așteaptă să aibă loc o sesiune de grup mai mare și, eventual, un prânz cu ceilalți lideri europeni care vin la Washington, DC.

Ce se va discuta la întâlnirea din Biroul Oval

Subiectele care se așteaptă să fie discutate sunt cerințele Rusiei privind concesiunile teritoriale și garanțiile de securitate pentru Ucraina – inclusiv modul în care vor fi implicate SUA.

Liderii europeni s-au concentrat pe garanțiile de securitate pentru Ucraina, printre alte chestiuni critice în timpul discuțiilor de astăzi, în pregătirea reuniunii de luni de la Washington, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Liderii au discutat, de asemenea, despre necesitatea de a „opri uciderile” din Ucraina, menținerea presiunii asupra Rusiei prin sancțiuni și principiul conform căruia Ucraina trebuie să ia decizii pe propriul teritoriu.

„Aceasta a fost, de asemenea, ocazia pentru lideri de a-și reafirma încă o dată unitatea în sprijinirea Ucrainei către o pace justă și durabilă”, a spus purtătorul de cuvânt. Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat astăzi că Europa trebuie să rămână dură față de Rusia pentru a evita conflicte viitoare, în timp ce liderii europeni se pregătesc pentru întâlnirea de luni cu președintele american Donald Trump, la Washington.

„Trebuie să intrăm într-o nouă fază diplomatică… una în care trebuie să apărăm interesele europene”, a declarat Macron în urma unei întâlniri virtuale a „Coaliției celor Voluntari”, un grup al principalilor aliați europeni ai Ucrainei.

Ce concesii ar fi anunțat Vladimir Putin

Președintele rus Vladimir Putin ar fi făcut concesii la cererea sa de „schimb de teritorii” ucrainene în timpul summitului său cu președintele american Donald Trump din Alaska, vineri, a declarat trimisul lui Trump, Steve Witkoff.

El a refuzat să ofere detalii specifice, dar a sugerat că Kremlinul vede acum „schimbul de teritorii” pe liniile frontului actual, mai degrabă decât pe granițele administrative ale cel puțin unora dintre cele cinci regiuni aflate în vizorul lui Putin.

„Rușii au făcut unele concesii la masa negocierilor în ceea ce privește toate aceste cinci regiuni”, a spus Witkoff, adăugând că problema va fi supusă discuției cu președintele ucrainean Volodomir Zelenski în timpul vizitei sale în Biroul Oval. „Sperăm că putem trece peste discuții și lua niște decizii chiar atunci și acolo”, a spus el.

El a spus că poziția Rusiei a reprezentat o schimbare față de discuțiile anterioare, dar totuși nu este suficientă pentru un acord de pace complet.

„A fost semnificativă. Și asta nu înseamnă că este suficientă”, a spus el. „Ideea a fost că am început să vedem o oarecare moderație în modul în care se gândesc să ajungă la un acord de pace final.”

Cine sunt liderii europeni care vor participa luni la Washington

Peste șase lideri europeni vor participa la discuțiile de la Casa Alb, în contextul vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Președintele Ucrainei va fi însoțit, luni, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cancelarul german, Friedrich Merz, președintele finlandez, Alexander Stubb, președintele francez, Emmanuel Macron, premierul italian Giorgia Meloni, prim-ministrul britanic Keir Starmer și secretarul general al NATO, Mark Rutte

„Mâine vom merge să apărăm Ucraina și să ne apărăm pe noi înșine”, a spus Macron. „Trebuie să fim temuți. Pentru a fi temuți, trebuie să fim puternici.”

Liderul francez a declarat că Europa este pregătită să își asume responsabilitatea în ceea ce privește garanțiile de securitate din Ucraina și și-a reiterat poziția că Kievul nu poate fi forțat să cedeze teritoriu prin negocieri cu terțe părți care exclud Ucraina.

„Dacă suntem slabi față de Rusia astăzi, pregătim conflictele de mâine”, a avertizat Macron.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, se va afla la Chicago pentru pregătirea vizitei lui Nicuşor Dan în SUA
Externe
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, se va afla la Chicago pentru pregătirea vizitei lui Nicuşor Dan în SUA
Harta cu zonele pe care Putin le dorește în schimbul păcii: “E inima industrială a Ucrainei”/ Presiuni făcute de Donald Trump asupra lui Zelenski
Externe
Harta cu zonele pe care Putin le dorește în schimbul păcii: “E inima industrială a Ucrainei”/ Presiuni făcute de Donald Trump asupra lui Zelenski
Nicuşor Dan, după videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă: „România sprijină oferirea de garanţii de securitate” / „Trebuie să continuăm să exercităm presiune asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancțiuni”
Externe
Nicuşor Dan, după videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă: „România sprijină oferirea de garanţii de securitate” / „Trebuie să continuăm să exercităm presiune asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancțiuni”
Volodimir Zelenski respinge cerința lui Putin privind schimbul de teritorii: „Negocierile de pace cu Rusia trebuie să pornească de la linia frontului”
Externe
Volodimir Zelenski respinge cerința lui Putin privind schimbul de teritorii: „Negocierile de pace cu Rusia trebuie să pornească de la linia frontului”
Momente de groază în Grecia: Motorul unui avion care a decolat a luat foc 
Externe
Momente de groază în Grecia: Motorul unui avion care a decolat a luat foc 
Cristian Tudor Popescu, comentariu acid despre legătura dintre Trump și Putin: „Omenirea s-a întors în văgăună”
Externe
Cristian Tudor Popescu, comentariu acid despre legătura dintre Trump și Putin: „Omenirea s-a întors în văgăună”
Ce a pățit o femeie din Anglia după ce și-a spart un coș de pe față: „Am crezut că e doar un coș, dar m-a trimis de urgență la spital”
Externe
Ce a pățit o femeie din Anglia după ce și-a spart un coș de pe față: „Am crezut că e doar un coș, dar m-a trimis de urgență la spital”
„Am lăsat California pentru Spania și viața noastră s-a schimbat complet”. Mărturia unei femei care a lăsat America pentru Europa
Externe
„Am lăsat California pentru Spania și viața noastră s-a schimbat complet”. Mărturia unei femei care a lăsat America pentru Europa
Zelenski merge la Casa Albă alături de cei mai mari lideri din Europa. Aceștia se unesc pentru a sprijini Ucraina
Externe
Zelenski merge la Casa Albă alături de cei mai mari lideri din Europa. Aceștia se unesc pentru a sprijini Ucraina
Tragedie pe litoralul Greciei. Un român de 48 de ani a murit după ce ar fi căzut de pe un dig în mare
Externe
Tragedie pe litoralul Greciei. Un român de 48 de ani a murit după ce ar fi căzut de pe un dig în mare
Ultima oră
00:15 - Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, se va afla la Chicago pentru pregătirea vizitei lui Nicuşor Dan în SUA
23:32 - Nicușor Dan a publicat imagini din vacanță: „Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România”
23:07 - Harta cu zonele pe care Putin le dorește în schimbul păcii: “E inima industrială a Ucrainei”/ Presiuni făcute de Donald Trump asupra lui Zelenski
21:37 - Cod roșu de furtuni puternice: Descărcări electrice și grindină în mai multe județe din România
20:53 - Traficul feroviar a fost blocat temporar între Medgidia și Mircea Vodă, din cauza unui incendiu de vegetație
20:11 - Nicuşor Dan, după videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă: „România sprijină oferirea de garanţii de securitate” / „Trebuie să continuăm să exercităm presiune asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancțiuni”
19:28 - Volodimir Zelenski respinge cerința lui Putin privind schimbul de teritorii: „Negocierile de pace cu Rusia trebuie să pornească de la linia frontului”
18:53 - Cine este Riana, tânăra cântăreață care a murit în accidentul din Bocșa. Avea doar 21 de ani
18:03 - Momente de groază în Grecia: Motorul unui avion care a decolat a luat foc 
17:11 - Cristian Tudor Popescu, comentariu acid despre legătura dintre Trump și Putin: „Omenirea s-a întors în văgăună”