După întâlnirea fără rezultate pe care Donald Trump a avut-o cu Vladimir Putin în Alaska, capitalele europene nu mai vor să-l lase pe liderul Kiev-ului singur la masa discuțiilor cu Trump.

Liderii de rang înalt din UE și NATO vor să-l însoțească pe Zelenski la Washington, unde urma să aibă loc, o discuție între liderul american și cel de la Kiev, informează .

De ce vrea Europa să fie parte a negocierilor

Conform surselor diplomatice citate de către Politico, se discută ca președintele Finlandei, Alexander Stubb, unul dintre interlocutorii favoriți ai lui Trump, să vină alături de .

Decizia de a veni însoțit de oficiali europeni are drept miză evitarea unor „certuri” directe între liderul ucrainean și cel american, dar mai ales implicarea europenilor în discuțiile de pace.

Există posibilitatea ca secretarul general al NATO, , să-l însoțească și el pe Zelenski la Washington, potrivit sursei citate.

Care este teama cea mai mare a europenilor

Teama europenilor vine după ce, în februarie, o discuție aprinsă a avut loc între Trump și Zelenski, ducând la o răcire a relațiilor dintre cei doi pentru luni de zile. Europenii nu vor ca acest fenomen să nu se mai repete, mai ales după discuțiile pe care Trump le-a avut cu Putin în cadrul summitului din Alaska,

„Îngrijorările au crescut. Europenii se tem de o concesie unilaterală privind teritoriile ocupate de Rusia”, a explicat un fost oficial NATO citat de Politico.

Ce riscuri sunt privind cedarea teritoriilor

Țările UE și aliații NATO consideră că întâlnirea de luni este foarte importantă pentru a preveni scenariul în care Trump ar accepta condițiile impuse de Moscova, în special cedarea de teritorii. Până acum, Putin a refuzat să se întâlnească direct cu Zelenski, însă Trump a insistat la o întâlnire trilaterală.

Zelenski: „Am avut o conversație lungă și substanțială cu Trump”

Anterior, Zelenski a scris pe platforma X că a discutat mai bine de o oră și jumătate cu Trump, dintre care aproape o oră în format bilateral.

„Am început cu discuții individuale, înainte de a invita liderii europeni să ni se alăture. A fost o conversație lungă și substanțială”, a transmis președintele ucrainean.

El a confirmat și întâlnirea de luni de la Washington: „Vom analiza toate detaliile privind încetarea războiului. Sunt recunoscător pentru invitație.”

Europa și garanțiile de siguranță

Franța, Marea Britanie, cât și alți lideri europeni pregătesc ședințe suplimentare înaintea întâlnirii de luni. Obiectivele acestor oficiali sunt menținerea presiunilor asupra Rusiei prin sancțiuni, dar și asigurarea de garanții de securitate pentru Ucraina.

Zelenski a vorbit despre același lucru în mesajele sale recente: „Este important ca europenii să fie implicați în fiecare etapă pentru a asigura garanții de securitate fiabile împreună cu America.”