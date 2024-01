Interlopul Florin Duduianu și alți 47 de români au fost arestați în SUA. Ar fi furat sute de mii de dolari de la americanii cu venituri mici (FOTO, VIDEO)

Interlopul Florin Duduianu ar fi fost arestat în SUA, împreună cu alți 47 de români alături de care ar fi furat sute de mii de dolari de la americanii asistați social, a relatat Gabriela Mihai, luni, la Știrile B1 TV.

Anunțul a fost făcut într-o informare de presă a procuraturii din Comitatul Orange, California.

Suspecții sunt acuzați că au instalat dispozitive de skimming în magazine și că le-au folosit pentru a șterge informațiile de pe cardurile utilizate de familiile cu venituri mici pentru a cumpăra alimente și produse pentru copii.

După obținerea datelor, infractorii devalizează cardurile și achiziționează lapte praf pentru bebeluși pe care apoi îl duc în Mexic, unde cantitatea este insuficientă, și fac comerț cu cartelurile de droguri.

„Victimele sunt mame singure care se străduiesc să pună un acoperiș deasupra capului copiilor și mâncare pe masă, oameni harnici care au nevoie de o mână de ajutor, care se trezesc la casă cu saci plini cu alimente și se simt umiliți când constată că nu au bani în cont, pentru că un hoț a luat pe ascuns totul”, a declarat procurorul districtual din Comitatul Orange, Todd Spitzer, citat de .

