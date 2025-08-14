Autoritățile din Norvegia au declarat că un atac al hackerilor ruși a avut loc în țară, la un baraj. O strageie rusă de război hibrid, scrie , citat de Antena 3 CNN.

Cuprins:

Cum a avut loc incidentul din Bremanger, Norvegia

Ce au declarat autoritățile

Cum a avut loc incidentul din Bremanger, Norvegia

În primăvara acestui an, hackeri pro-ruși au pătruns în sistemul de control al unui baraj din Bremanger, Norvegia, situat la 150 km de Bergen. Barajul a funcționat timp de 4 ore, eliberând o cantitate foarte mare de , până când autoritățile au intervenit.

Barajul, potrivit surselor citate, nu este folosit pentru producerea energiei, iar presa locală vorbește despre o dată de o parolă slabă ar fi permis grupului de hackeri să pătrundă în sistem și să modifice valorile acestuia.

Ce au declarat autoritățile

Beate Gangas, șefa Serviciului de Securitate al Poliției, a confirmat incidentul într-o prezentare despre operațiunile hackerilor ruși.

Ea a avertizat că numărul de atacuri de acest gen este în creștere, în special în Occident. Scopul pe care hackerii l-au avut a fost de a demonstra capacitatea pe care o au, ci nu de a provoca daune prin pagube materiale.

Nils Andreas Stensones, șeful Serviciului de Informații al Norvegiei, a subliniat că Rusia reprezintă cea mai mare amenințare la adresa securității Norvegiei.