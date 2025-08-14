B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Hackerii pro-ruși au preluat controlul unui baraj din Norvegia. Află cum au reușit aceștia

Hackerii pro-ruși au preluat controlul unui baraj din Norvegia. Află cum au reușit aceștia

Răzvan Adrian
14 aug. 2025, 16:43
Hackerii pro-ruși au preluat controlul unui baraj din Norvegia. Află cum au reușit aceștia
Sursă foto- Pixabay

Autoritățile din Norvegia au declarat că un atac al hackerilor ruși a avut loc în țară, la un baraj. O strageie rusă de război hibrid, scrie Politico, citat de Antena 3 CNN.

Cuprins:

  • Cum a avut loc incidentul din Bremanger, Norvegia
  • Ce au declarat autoritățile

Cum a avut loc incidentul din Bremanger, Norvegia

În primăvara acestui an, hackeri pro-ruși au pătruns în sistemul de control al unui baraj din Bremanger, Norvegia, situat la 150 km de Bergen. Barajul a funcționat timp de 4 ore, eliberând o cantitate foarte mare de apă, până când autoritățile au intervenit.

Barajul, potrivit surselor citate, nu este folosit pentru producerea energiei, iar presa locală vorbește despre o vulnerabilitate dată de o parolă slabă ar fi permis grupului de hackeri să pătrundă în sistem și să modifice valorile acestuia.

Ce au declarat autoritățile

Beate Gangas, șefa Serviciului de Securitate al Poliției, a confirmat incidentul într-o prezentare despre operațiunile hackerilor ruși.

Ea a avertizat că numărul de atacuri de acest gen este în creștere, în special în Occident. Scopul pe care hackerii l-au avut a fost de a demonstra capacitatea pe care o au, ci nu de a provoca daune prin pagube materiale.

Nils Andreas Stensones, șeful Serviciului de Informații al Norvegiei, a subliniat că Rusia reprezintă cea mai mare amenințare la adresa securității Norvegiei.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Melania Trump îl amenință pe Hunter Biden cu un proces de un miliard de dolari. Află ce i-a cerut Prima Doamnă
Externe
Melania Trump îl amenință pe Hunter Biden cu un proces de un miliard de dolari. Află ce i-a cerut Prima Doamnă
Un britanic a fost amendat cu 14.000 de euro după ce a ignorat avertismentele de prăbușire a stâncilor în Italia
Externe
Un britanic a fost amendat cu 14.000 de euro după ce a ignorat avertismentele de prăbușire a stâncilor în Italia
Donald Trump l-a sunat pe Jens Stoltenberg, în prezent ministru de Finanțe al Norvegiei, pentru a vorbi despre Premiul Nobel
Externe
Donald Trump l-a sunat pe Jens Stoltenberg, în prezent ministru de Finanțe al Norvegiei, pentru a vorbi despre Premiul Nobel
Vacanța în Grecia s-ar putea transforma în coșmar pentru români. Autoritățile au modificat legislația rutieră
Externe
Vacanța în Grecia s-ar putea transforma în coșmar pentru români. Autoritățile au modificat legislația rutieră
Noi detalii despre „Pânza de păianjen”. Motivul surprinzător pentru care operațiunea armatei ucrainene a fost întârziată cu o lună
Externe
Noi detalii despre „Pânza de păianjen”. Motivul surprinzător pentru care operațiunea armatei ucrainene a fost întârziată cu o lună
Iepuri cu tentacule bagă americanii în sperieți! Despre ce virus este vorba
Externe
Iepuri cu tentacule bagă americanii în sperieți! Despre ce virus este vorba
Summitul așteptat de toată lumea. Ce schimb de teritorii ar putea negocia Trump și Putin
Externe
Summitul așteptat de toată lumea. Ce schimb de teritorii ar putea negocia Trump și Putin
Rusia se pregătește să testeze o rachetă cu propulsie nucleară, chiar înainte de întâlnirea Trump-Putin
Externe
Rusia se pregătește să testeze o rachetă cu propulsie nucleară, chiar înainte de întâlnirea Trump-Putin
Halle Berry, despre iubirea ei față de Van Hunt. „Când ești iubită și sprijinită ca femeie, totul se transformă”
Externe
Halle Berry, despre iubirea ei față de Van Hunt. „Când ești iubită și sprijinită ca femeie, totul se transformă”
Avertisment transmis de Donald Tusk: „Rusia vrea să includă în negocierile cu SUA reducerea numărului de trupe americane în Europa”
Externe
Avertisment transmis de Donald Tusk: „Rusia vrea să includă în negocierile cu SUA reducerea numărului de trupe americane în Europa”
Ultima oră
17:47 - Melania Trump îl amenință pe Hunter Biden cu un proces de un miliard de dolari. Află ce i-a cerut Prima Doamnă
17:34 - Amenzi de 100.000 de lei pentru românii de la curte care decid, de bună voie, să încalce această lege
17:33 - Lovitură grea pentru Klaus Iohannis! Motivul pentru care ANAF l-a somat pe fostul președinte să returneze aproape un milion de euro
17:27 - Un britanic a fost amendat cu 14.000 de euro după ce a ignorat avertismentele de prăbușire a stâncilor în Italia
17:11 - Ce beau, de fapt, concurenții de la Insula Iubirii? Florin Ristei și Speak i-au dat de gol: „Ca să înțelegeți…”
17:04 - Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL: AUR, în criză de idei și fără perspective de guvernare. Simion caută cu disperare să rămână relevant
16:59 - Florian Bodog spune despre Ilie Bolojan că este un dictator: „Se crede la Consiliul Județean Bihor, unde are majoritate absolută” (VIDEO)
16:41 - Desertul grecesc care, garantat, îți va cuceri familia! Cum se prepară și de ce ingrediente ai nevoie
16:21 - Donald Trump l-a sunat pe Jens Stoltenberg, în prezent ministru de Finanțe al Norvegiei, pentru a vorbi despre Premiul Nobel
16:21 - Câtă mâncare trebuie să primească pisica ta zilnic? Ghid complet pentru stăpâni responsabili