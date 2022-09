Invazia din Ucraina se află într-un moment crucial. Antony Blinken laudă contraofensiva ucraineană: „Observăm progrese clare și reale pe teren”

Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a lăudat contraofensiva ucraineană în timpul unei călătorii neanunțate joi la Kiev, declarând că efortul de a recâștiga controlul asupra zonelor ocupate de Rusia din țară „se dovedește eficient”, scrie .

„Este foarte devreme, dar observăm progrese clare și reale pe teren, în special în zona din jurul Hersonului, dar și unele evoluții interesante în Donbass, în est”, a declarat pentru presă diplomatul american înainte de a pleca de la Kiev cu trenul.

Vizita lui Blinken în capitala Ucrainei – a doua sa de la începutul războiului cu Rusia în urmă cu mai bine de șase luni – a coincis cu anunțarea unei tranșe suplimentare de 625 de milioane de dolari de asistență de securitate pentru a sprijini Ucraina, precum și cu 2,2 miliarde de dolari în investiții pe termen lung pentru a consolida securitatea Ucrainei și a altor 18 țări regionale.

Într-o întâlnire cu președintele Volodymyr Zelensky, Blinken a atribuit succesul contraofensivei „ ”, spunând că „în principiu, motivul acestui succes este că aceasta este patria voastră, nu a Rusiei.”

Forțele ucrainene Hersonul până la sfârșitul anului, pe măsură ce obțin câștiguri în sud, spun oficialii americani și ucraineni.

În remarci separate la Baza Aeriană Ramstein din Germania, în urma unei reuniuni a Grupului de Contact pentru Apărare a Ucrainei, președintele general al șefilor americani Mark Milley a descris progresul forțelor ucrainene de lângă Herson ca fiind „constant” și „deliberat”.

Russia has failed to break Ukraine’s will or our collective resolve, and and the people of Ukraine are leading the fight for freedom. The United States will continue to support Ukraine’s valiant defense of its secure, democratic, and prosperous future.

