B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Iran amenință turiștii din întreaga lume: „Nici parcurile și zonele de agrement nu vor mai fi sigure”

Flavia Codreanu
21 mart. 2026, 16:01
sursa foto: X/WAR
Cuprins
  1. Ce a transmis generalul Abolfazl Shekarchi
  2. Alertă maximă în SUA după ce Iran amenință turiștii
  3. Reacția serviciilor de securitate la acest avertisment

Iran amenință prin intermediul purtătorului de cuvânt al armatei, generalul Abolfazl Shekarchi, că de acum înainte parcurile, zonele de agrement și destinațiile turistice de oriunde din lume vor deveni ținte.

Ce a transmis generalul Abolfazl Shekarchi

Deși generalul nu a numit zone concrete, dar amenințarea este cu atât mai îngrijorătoarea cu cât se apropie vacanțele de primăvară, iar fluxul de turiști este mai mare.  Amenințările oficialului iranian reaprinde temerile că Teheranul ar putea recurge la atacuri teroriste în afara Orientului Mijlociu pentru a pune presiune pe adversarii săi.

„De acum înainte, pe baza informațiilor pe care le deținem despre voi, nici măcar parcurile, zonele de agrement și destinațiile turistice de oriunde din lume nu vor mai fi sigure pentru voi”, a declarat oficialul militar iranian, potrivit AP și New York Post.

Alertă maximă în SUA după ce Iran amenință turiștii

FBI și Departamentul pentru Securitate Internă al SUA au anunțat deja stare de alertă maximă.

Noua avertizare a Teheranului coincide cu decizia Washingtonului de a suplimenta forțele din regiune cu încă trei nave de război și 2.500 de pușcași marini. Deși nu s-a luat încă o decizie privind trimiterea trupelor la sol în Iran, oficialii americani confirmă consolidarea capacităților pentru viitoare operațiuni de anvergură în zonă.

Reacția serviciilor de securitate la acest avertisment

După ce s-au lansat amenințările, agențiile de informații din întreaga lume au început să monitorizeze mai strict zonele turistice aglomerate. Specialiștii avertizează că astfel de declarații pot încuraja acțiuni imprevizibile în afara zonelor de conflict.

În acest moment, cel mai bun sfat pentru cei care pleacă în vacanță este să fie foarte atenți în locurile publice și să urmărească știrile despre securitate, scrie AP.

Tags:
Ultima oră
16:18 - Mara Bănică acuză că fiul ei a fost bătut cu picioarele de un profesor: „Sunt foarte necăjită, bulversată, șocată”
16:06 - Florin Manole promite că nu va concedia pe nimeni: „Dacă va fi să plece vreun om prin voința ministrului Muncii, acela va fi ministrul”
15:27 - Criză în banking: retragerea BRD, ING și Raiffeisen pune în pericol contractul colectiv pentru 30.000 de angajați
14:30 - Incendiu la o fabrică care producea arme pentru Ucraina: Autoritățile iau în calcul un posibil atac terorist
13:54 - Cazurile de meningită s-au răspândit de la un club până la Londra: Alertă de sănătate publică
13:18 - O româncă a fost prinsă alături de un iranian într-o bază de submarine nucleare din Marea Britanie. Ce căutau ce doi acolo
12:47 - Scafandrii Armatei, trimiși la epava „Astana”: cursă contra-cronometru pentru cei 3 marinari dispăruți
12:12 - Portavionul nuclear al Marinei SUA, USS Gerald R. Ford, ar putea fi indisponibil timp de 14 luni
11:26 - Sondaj: Daca mâine ar fi alegerile parlamentare, pe cine ar pune ștampila românii
10:18 - Noi scumpiri la carburanți: Motorina se apropie de pragul psihologic de 10 lei. Bolojan exclude plafonarea prețurilor la combustibili