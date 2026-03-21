Iran amenință prin intermediul purtătorului de cuvânt al armatei, generalul Abolfazl Shekarchi, că de acum înainte parcurile, zonele de agrement și destinațiile turistice de oriunde din lume vor deveni ținte.

Ce a transmis generalul Abolfazl Shekarchi

Deși generalul nu a numit zone concrete, dar amenințarea este cu atât mai îngrijorătoarea cu cât se apropie vacanțele de primăvară, iar fluxul de turiști este mai mare. Amenințările oficialului iranian reaprinde temerile că ar putea recurge la atacuri teroriste în afara Orientului Mijlociu pentru a pune presiune pe adversarii săi.

„De acum înainte, pe baza informațiilor pe care le deținem despre voi, nici măcar parcurile, zonele de agrement și destinațiile turistice de oriunde din lume nu vor mai fi sigure pentru voi”, a declarat oficialul militar iranian, potrivit AP și New York Post.

Alertă maximă în SUA după ce Iran amenință turiștii

FBI și Departamentul pentru Securitate Internă al SUA au anunțat deja stare de alertă maximă.

Noua avertizare a Teheranului coincide cu decizia Washingtonului de a suplimenta forțele din regiune cu încă trei nave de război și 2.500 de pușcași marini. Deși nu s-a luat încă o decizie privind trimiterea trupelor la sol în Iran, oficialii americani confirmă consolidarea capacităților pentru viitoare operațiuni de anvergură în zonă.

Reacția serviciilor de securitate la acest avertisment

După ce s-au lansat amenințările, agențiile de informații din întreaga lume au început să monitorizeze mai strict zonele turistice aglomerate. Specialiștii avertizează că astfel de declarații pot încuraja acțiuni imprevizibile în afara zonelor de conflict.

În acest moment, cel mai bun sfat pentru cei care pleacă în vacanță este să fie foarte atenți în locurile publice și să urmărească știrile despre securitate, scrie .