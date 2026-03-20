Donald Trump i-a criticat pe aliații din NATO pentru că nu îi dau ascultare și refuză să se implice în războiul pe care l-a declanșat, alături de Israel, în Iran. Membrii Alianței Nord-Atlantice refuză să se implice militar în conflictul din Orientul Mijlociu.

Donald Trump insultă aliații din NATO

Șeful de la Casa Albă i-a insultat pe aliații din pentru că refuză să se implice în împotriva Iranului. Donald Trump i-a numit laşi, deși aliații occidentali au fost alături de americani, în Afganistan și în Irak, atunci când a fost necesar, relatează Reuters şi AFP. El a făcut aceste afirmații într-o postate pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

„Fără SUA, NATO este un tigru de hârtie!”, a scris Trump.

Șeful de la Casa Albă a făcut apel la aliații occidentali ai SUA cerându-le să se implice cu forțe militare pentru a asigura traficul prin Strâmtoarea Ormuz. El a cerut acest lucru în condițiile în care Statele Unite și Israelul au eșuat în atingerea obiectivelor pe care și le-au propus în războiul din Orientul Mijlociu. Acum, Trump încearcă să atregă NATO în conflict, deși nu s-a consultat cu Alianța în mometul declanșării războiului.

Arogant, a crezut că va îngenunchea rapid Iranul și că-și va asuma singur toate meritele. Or, regimul de la Teheran nu dă semne că ar fi în colaps, în ciuda bombardamentelor, ba chiar ripostează cu lovituri asupra unor ținte strategice. Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz, fapt ce a aruncat în haos pieţele globale, iar popularitatea administației Trump, niciodată la o cotă prea ridicată, se prăbușește odată cu scumpirea petrolului și a gazelor.

Supărare mare la Casa Albă

Șeful de la Casa Albă este nemulţumit că ţările NATO nu au vrut să se alăture luptei împotriva Iranului, în condițiile în care se plâng de prețurile tot mai mari ale petrolului. Situația de criză a fost provocată chiar de Donald Trump care nu a evaluat riscurile care pot apărea și capacitatea reală de ripostă a Teheranului.

„Acum că lupta este câştigată din punct de vedere militar şi mai este un pericol atât de mic pentru ei se plâng de preţurile mare ale petrolului pe care sunt nevoiţi să le plătească, dar nu vor să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz, o manevră simplă care este singurul motiv pentru preţurile mari ale petrolului”, a scris el.

Deși susține că redeschiderea strâmtorii Ormuz este o „manevră simplă”, Trump nu are pârghiile necesare să facă acest lucru. Iar acum caută țapi ispășitori pe care să arunce vina: NATO care nu dorește să se implice. El recurge la insulte împotriva aliaților, amenințând că-și va aduce aminte de atitudinea lor.

„Laşi, ne vom aduce aminte!”, a mai postat Trump.

Aliații nu vor să se implice în războiul lui Donald Trump

Germania, Regatul Unit, Franţa, Italia, Olanda, Japonia şi Canada s-au angajat într-o declaraţie comună că se vor alătura „eforturilor adecvate de a asigura trecerea în siguranţă prin strâmtoare”. Cancelarul german Friedrich Merz a transmis, foarte clar, că pentru a face acest lucru este nevoie ca luptele să înceteze.

La rândul său, preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat, după de la Bruxelles, că apărarea legii internaţionale şi promovarea dezescaladării este „cel mai bun lucru pe care îl putem face”.

„Nu am auzit pe nimeni exprimându-şi disponibilitatea de a intra în conflict, dimpotrivă”, a adăugat Macron.