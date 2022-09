Iran: Cel puțin 76 de persoane au murit în timpul protestelor. Activiștii pentru drepturile omului anunță că represiunea se intensifică

Cel puțin 76 de protestatari au fost uciși de forțele de securitate iraniene în cele 11 zile de tulburări declanșate de moartea unei femei în arest, spun activiștii, potrivit .

Iran Human Rights (IHR), o organizație cu sediul în Norvegia, a acuzat autoritățile că folosesc forță disproporționată și muniție reală pentru a suprima disidența.

În cele 11 zile de după moartea unei tinere care a fost arestată sub acuzația că din Iran, cel puțin 76 de manifestanți au fost uciși de forțele de securitate, potrivit unui bilanț anunțat de Iran Human Rights (IHR), o organizație cu sediul în Norvegia

Cele 76 de decese au fost înregistrate în 14 provincii, iar printre cei care și-au pierdut viața se numără șase femei și patru copii, precizează reprezentanții IHR, care avertizează că restricțiile privind funcționarea internetului provoacă întârzieri în raportare.

Tonight in Sanandaj, Kurdistan province, women wave their hijabs and hug as members of the public cheer on the 11th night of nationwide protests in Iran over the death of in morality police custody amid an internet shutdown.

— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86)