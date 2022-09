Femeile iraniene își ard hijaburile în timp ce mii de persoane protestează moartea unei tinere acuzate că a încălcat codul vestimentar

Mii de persoane au ieșit în stradă marți în capitala Iranului și în mai multe orașe ale țării pentru a cincea seară la rând, relatează . Cel puțin șase persoane au fost ucise în manifestațiile izbucnite , o tânără arestată sub acuzația că nu a respectat codul vestimentar.

Mulțimile au aplaudat când mai multe femei și-au ars hijaburile (vălurile islamice) într-un foc de tabără aprins pe stradă în Sari, un oraș din nordul țării.

Reacția venită din partea mulțimii de protestatari a fost neașteptată. Oamenii au aplăudat atunci când o femeie a renunțat la văl și a început să-și taie părul, un puternic gest de sfidare a regulilor islamice, care a avut loc în orașul Kerman, relateză CNN.

În ultimele zile protestele s-au răspândit din capitala Teheran până în zone cunoscute ca fiind mai conservatoare, precum Mashad.

Aceeași reacție a venit din partea protestatarilor atunci când o femeie a renunțat la văl și a început să-și taie părul, un puternic gest de sfidare a regulilor islamice, care a avut loc în orașul Kerman.

These women in ’s northern city of Sari are dancing and burning their headscarves… anti-regime protests have now spread to dozens of cities from north to south, east to west… all triggered by the death of while in the custody of Iran’s morality police.

