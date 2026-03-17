Iranul a anunțat că a lansat un nou atac cu drone și rachete asupra sediului din Bagdad. De asemenea, Teheranul a transmis că a folosit racheta de generație nouă Haj Qasem asupra unor ținte israeliene și americane.

Iranul a atacat ambasada SUA din Bagdad

Mai multe explozii puternice au fost auzite marţi seară în capitala irakiană Bagdad. Un responsabil de securitate a transmis că a fost un lansat asupra ambasadei americane, relatează AFP. În spatele loviturii se află Iranul care ripostează la bombardamentele americane și israeliene. Ambasada americană se află într-un sector ultrasecurizat din centrul Bagdadului.

„Ambasada a fost ţinta unui atac cu dronă şi rachetă”, a precizat responsabilul citat sub acoperirea anonimatului.

Într-un restaurant din Bagdad, un martor a declarat că a văzut explozii pe cer provocate de tiruri ale apărării antiaeriene ale ambasadei. Mai multe proiectile au fost interceptate. Un alt martor a relatat despre un incendiu care a izbucnit în vecinătatea ambasadei. De altfel și responsabilul cu securitatea a vorbit despre un foc provocat de o dronă.

Iraul a fost atras în războiul din , declanşat pe 28 februarie, odată cu atacurile israeliano-americane împotriva Iranului. Oficialii de la Bagdad ar fi preferat să evite un astfel de conflict. De altfel, mai multe grupuri irakiene pro-iraniene revendică atacuri cu drone asupra militarilor americani sau a siturilor petroliere. Ca ripostă, Washingtonul atacă aceste facţiuni armate.

Racheta Haj Qasem, lansată asupra mai multor ținte

(IRGC) a susţinut că a lansat marţi un nou val de atacuri cu rachete şi drone împotriva Israelului şi a bazelor americane din Golful Persic. Iranul a menționat că a folosit racheta balistică Haj Qasem, relatează Xinhua şi EFE. Racheta de fabricaţie iraniană are o rază de acţiune de 1.400 de kilometri şi un focos care cântăreşte 500 de kilograme.

„Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice a folosit astăzi pentru prima dată racheta avansată Haj Qasem într-o operaţiune surpriză. Atacurile au vizat sedii şi baze din patru ţări din regiune, care au fost sursa recentelor atacuri împotriva Iranului”, a transmis agenţia de ştiri iraniană Fars.

Conform sursei citate, atacurile au vizat ţinte din oraşele israeliene Beit Shamish, Tel Aviv şi Ierusalim. De asemenea, au fost țintite și bazele americane Al-Udeid, în Qatar, Ali Al-Salem, în Kuweit, Isa, în Bahrein, Fujairah, în Emiratele Arabe Unite, şi Erbil, în Kurdistanul irakian. Gardienii Revoluţiei Iraniene au afirmat de asemenea că au folosit rachete Fattah şi Emad şi drone distructive în ofensivă.

Armata israeliană a anunţat la rândul ei un nou val de atacuri la scară largă împotriva infrastructurii regimului iranian.