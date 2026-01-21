Televiziunea de stat din Iran a prezentat bilanțul victimelor protestelor din ultimele săptămâni. Potrivit informațiilor oficiale, un număr de 3.117 persoane au ucise în timpul manifestaţiilor antiguvernamentale și a represiunii forțelor de securitate.

Televiziunea de stat din Iran a făcut bilanțul morților

Un număr de 3.117 persoane au fost ucise în timpul amplelor mişcări de contestare care au început pe 28 decembrie. a fost prezentat de televiziunea de stat iraniană, transmit AFP şi Reuters. Printre persoanele ucise, un număr de 2.427 de morți sunt considerați „martiri” în sensul islamic, întrucât au fost „victime nevinovate”, conform postului, citat într-un comunicat al Fundaţiei iraniene pentru foşti combatanţi şi martiri.

Potrivit organizaţiei neguvernamentale (IHR), cu sediul în Norvegia, cel puţin 3.428 de . Organizația estimează că bilanțul final ar putea depăşi 20.000 de morţi. De asemenea, organizația a arătat că numărul celor arestați ajunge la 19.000.

Liderul suprem al Iranului a recunoscut sâmbătă decesul „mai multor mii” de persoane în timpul manifestaţiilor. El a calificat evenimentele drept un complot american cu scopul de a „devora” Iranul.

Iranienii care au protestat împotriva regimului brutal din țara lor s-au confruntat cu represiunea brutală a forțelor de securitate. Mulți dintre participanții la proteste au fost uciși sau răniți în represiunea care a urmat. Autoritățile au suprimat demonstrațiile, începute pe 28 decembrie 2025, împotriva conducătorilor clericali ai Iranului folosind o forță fără precedent.

Represaliile continuă în Iran

Pe lângă bilanțul prezentat de televiziunea de stat, procuratura din Teheran a deschis mai multe dosare penale. Printre cei vizați se numără și 25 de personalităţi din lumea artistică şi sportivă. De asemenea, ancheta vizează și un număr de 60 de cafenele, cărora le-au fost confiscate bunuri, pentru presupusa susţinere sau stimulare a protestelor antiguvernamentale, informează marţi .

„Procuratura din Teheran a deschis dosare judiciare împotriva a 15 personalităţi din domeniul sportiv şi artistic, dar şi împotriva a 10 semnatari ai unui comunicat al Casei Cinematografiei”, a relatat marţi agenţia Mizan, ce aparţine puterii judiciare iraniene.

Potrivit procuraturii, investigaţiile se concentrează asupra persoanelor şi colectivelor care, se presupune, au sprijinit apelurile din zilele de 8 şi 9 ianuarie. Au fost zilele în care protestele au atins punctul culminant şi s-au confruntat cu o represiune dură.