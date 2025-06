Iranul lansează un nou val de rachete asupra Israelului, în timp ce forțele aeriene israeliene atacă ținte din Teheran (VIDEO)

Iranul a lansat sâmbătă seara un nou atac cu rachete către teritoriul statului Israel, potrivit unui anunț făcut de armata israeliană.

Potrivit autorităților israeliene, sistemele de apărare lucrează pentru a intercepta amenințarea. De asemenea, IDF a transmis că populația civilă trebuie să intre în zonele protejate la primirea alertei și să rămână acolo până la noi ordine.

“Ieșirea din zona protejată va fi permisă numai după primirea unor instrucțiuni explicite; trebuie să continuați să acționați în conformitate cu instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern”, se precizează în cominicatul IDF, conform BBC.

precizează că o persoană a murit și 13 a fost rănită după ce o rachetă iraniană a lovit o casă în Tamra.

O rachetă balistică iraniană a lovit o casă cu două etaje în orașul nordic Tamra, la est de Haifa, ucigând o femeie și rănind alte 13 persoane.

Pe de altă parte, presa iraniană relatează despre atacuri israeliene asupra unui depozit de petrol din apropierea Teheranului. IDF nu a făcut niciun anunț.

Oil depots in the Shahran region west of Tehran are burning following an attack by Israeli warplanes.

— Levent Kemal (@leventkemaI)