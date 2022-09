Ironia sorții! Un grup de ucraineni au primit pașapoarte rusești, iar la trei zile orașul a fost recucerit de Ucraina

Mai mulți ucraineni din orașul Vovchansk, cucerit , au devenit cetățeni ruși, primindu-și noile pașapoarte în cadru festiv. După trei zile, orașul a fost recucerit de Ucraina.

O înregistrare făcută publică pe contul de Twitter al Visegrad24 arată mai mulți ucraineni din orașul Vovchansk în timp ce primesc noile pașapoarte rusești ca urmare a ocupării localității de către trupele rusești.

„Asta înseamnă să faci o greșeală majoră. Acest grup de trădători a participat la o ceremonie de propagandă la Vovcensk în timpul căreia și-au primit noile pașapoarte rusești, au lăudat Rusia și au distrus Ucraina în fața camerelor. Ucraina a eliberat Vovchansk trei zile mai târziu”, se arată în postarea care însoțește filmarea.

