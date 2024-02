Israel a dezvăluit locurile unde se află teroriștii. IDF a arătat imagini din satelit cu centrele de comandă ale Hamas, aflate sub spitalul din Gaza (FOTO,VIDEO)

UPDATE 18:15: Hamas neagă acuzația Israelului conform căreia gruparea teroristă își ascunde centrele de comandă sub spitalele din Gaza, respingând-o ca fiind „fără temei”.

Izzat al-Rishq, un membru al biroului politic al grupării teroriste, spune într-o declarație, că „aceste minciuni reprezintă un preludiu al unui nou masacru împotriva poporului nostru, mai mare decât cel al Spitalului Baptist al-Ahli” – o referire la explozia din 17 octombrie, considerată pe scară largă ca fiind cauzată de o rachetă a Jihadului Islamic ratată, pe care Hamas a atribuit-o Israelului.

Știrea inițială

Într-o ședință de informare pentru reporterii instituțiilor de presă internaționale, purtătorul de cuvânt al IDF, contraamiralul Daniel Hagari, a spus că principala bază de operațiuni a grupării teroriste Hamas se află sub Spitalul Shifa din orașul Gaza, informează publicația .

Hagari spune că Hamas are mai multe complexe subterane sub Shifa – cel mai mare spital din Fâșia Gaza – care sunt folosite de liderii grupării teroriste pentru a dirija atacurile împotriva Israelului.

„Avem dovezi concrete că sute de teroriști au inundat spitalul pentru a se ascunde acolo după masacrele din 7 octombrie”, a spus Daniel Hagari.

El spune că Israelul are informații despre faptul că există mai multe tuneluri care duc la baza subterană din afara spitalului, astfel încât oficialii Hamas nu trebuie să intre în spital pentru a ajunge la el. Hagari amai spus că există și o intrare în complexul subteran din interiorul uneia dintre secții.

„Teroriștii Hamas operează în interiorul și sub spitalul Shifa – și alte spitale din Gaza – cu o rețea de tuneluri teroriste”, spune el.

„Shifa nu este singurul spital – este doar unul dintre multe altele”, a transmis Hagari.

