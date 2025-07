Israelul lovește din plin Damascul. Escaladare militară riscantă la granița cu Siria

Capitala a fost zguduită miercuri de atacuri aeriene care au vizat sediul Ministerului Apărării și zonele din apropierea palatului prezidențial, marcând o nouă escaladare militară.

Bombardamentele, surprinse în imagini de jurnaliștii prezenți la fața locului, au loc în Suwayda, un oraș majoritar druz din sudul Siriei, unde forțele guvernamentale și grupuri armate locale se confruntă violent de câteva zile.

Israelul afirmă că atacurile au fost un răspuns la abuzurile împotriva comunității druze, pe care o consideră un potențial aliat. Totuși, în trecut, intervențiile israeliene în Siria au fost primite cu reticență de această comunitate.

De data aceasta, Tel Aviv-ul a trecut de la avertismente diplomatice la „lovituri dureroase”, conform declarației ministrului israelian al apărării, Israel Katz, citate de , preluat de către Antena 3 CNN.

Oficialii sirieni au confirmat decesul unei persoane și rănirea altor 18 din cauza bombardamentelor, pe care le-au condamnat ca fiind „o încălcare flagrantă a suveranității naționale și a dreptului internațional”.

The Israel Defense Force has released footage showing strikes earlier by the Air Force against the Ministry of Defense and General Staff Headquarters of the Syrian Army in the capital of Damascus. The IDF also confirms it carried out strikes near the Presidential Palace, adding…

