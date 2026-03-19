Italia reduce prețul carburanților pentru a tempera scumpirile. Cum se compară situația cu evoluțiile din România (VIDEO)

Iulia Petcu
19 mart. 2026, 19:19
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum încearcă Italia să oprească scumpirea carburanților
  2. Ce alte mecanisme introduce guvernul italian
  3. De ce cresc prețurile și cum se resimt efectele în România

Creșterea accelerată a prețurilor la carburanți determină reacții rapide din partea guvernelor europene, care încearcă să limiteze impactul asupra populației și economiei. Italia a adoptat deja un pachet de măsuri, în timp ce efectele scumpirilor se resimt puternic și în România.

Cum încearcă Italia să oprească scumpirea carburanților

Autoritățile italiene au decis reducerea prețului combustibililor cu aproximativ 0,25 euro pe litru, printr-un decret-lege adoptat recent. Măsura a fost anunțată de premierul Giorgia Meloni, care a explicat direcția intervenției guvernamentale, relatează AFP.

„Reducem prețul carburantului cu aproximativ 0,25 euro pe litru pentru toți” , a declarat Meloni, subliniind caracterul general al măsurii aplicate consumatorilor. Decizia vine într-un context tensionat, marcat de creșteri rapide ale cotațiilor internaționale.

Vicepremierul Matteo Salvini a precizat că intervenția presupune o reducere consistentă a accizelor, ceea ce va duce la ieftinirea benzinei și motorinei. Acesta a menționat că măsura este „temporară”, fără a indica însă un termen clar pentru aplicare.

Ce alte mecanisme introduce guvernul italian

Pe lângă reducerea taxelor, executivul de la Roma introduce și un credit fiscal destinat transportatorilor, pentru a compensa costurile suplimentare generate de scumpiri. Aceeași schemă de sprijin se aplică și pescarilor, sectoare puternic afectate de evoluția prețurilor.

Un alt instrument vizează limitarea speculei, prin corelarea directă a tarifelor de la pompă cu evoluțiile internaționale ale petrolului brut. „Un mecanism antispeculă va fi utilizat pentru a corela prețurile la pompă cu fluctuațiile internaționale ale prețului petrolului brut.”, a adăugat premierul, potrivit Libertatea.

Premierul a explicat că acest sistem ar permite intervenții rapide împotriva majorărilor nejustificate, obligând companiile petroliere să reflecte corect variațiile pieței globale. În acest fel, autoritățile încearcă să evite abuzurile și să mențină un nivel predictibil al prețurilor.

De ce cresc prețurile și cum se resimt efectele în România

Scumpirile sunt legate de evoluțiile din Orientul Mijlociu, unde tensiunile recente au afectat rute esențiale pentru transportul de petrol. Blocarea Strâmtorii Ormuz a amplificat presiunea asupra pieței, contribuind la o creștere semnificativă a cotațiilor.

În paralel, și alte state europene caută soluții pentru a limita impactul asupra consumatorilor, fie prin reduceri de taxe, fie prin controale mai stricte. În România, însă, tendința este inversă, iar prețurile continuă să urce într-un ritm accelerat.

Motorina standard se apropie de 9,5 lei pe litru, iar diferențele dintre stații devin tot mai mici, indicând o uniformizare a scumpirilor. Cea mai recentă majorare a adus creșteri de 10 bani pentru benzină și 15 bani pentru motorină, fiind a zecea din această lună.

Citește și...
Război în Orientul Mijlociu. Declarații năucitoare ale lui Donald Trump. Ce spune despre trimiterea trupelor terestre în Iran
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Declarații năucitoare ale lui Donald Trump. Ce spune despre trimiterea trupelor terestre în Iran
Europa, sub un nou episod de poluare: De ce aerul va deveni irespirabil până la finalul săptămânii
Externe
Europa, sub un nou episod de poluare: De ce aerul va deveni irespirabil până la finalul săptămânii
Represalii după atacul israelian asupra complexului energetic South Pars. Rachetele Teheranului au lovit o rafinărie la Haifa
Externe
Represalii după atacul israelian asupra complexului energetic South Pars. Rachetele Teheranului au lovit o rafinărie la Haifa
Viktor Orban, de neclintit. Șeful guvernului de la Budapesta nu renunță la blocarea împrumutului pentru Ucraina
Externe
Viktor Orban, de neclintit. Șeful guvernului de la Budapesta nu renunță la blocarea împrumutului pentru Ucraina
 Rușii nu pot părăsi țara dacă au restanțe la bănci: Numărul interdicțiilor a explodat
Externe
 Rușii nu pot părăsi țara dacă au restanțe la bănci: Numărul interdicțiilor a explodat
Un italian susține că este fiul secret al lui Adriano Celentano. Actorul i-a răspuns ironic: “Adevărul e că sunt bunicul tău”
Externe
Un italian susține că este fiul secret al lui Adriano Celentano. Actorul i-a răspuns ironic: “Adevărul e că sunt bunicul tău”
Newsweek: Se schimbă radical bancnotele euro. Cu ce păsări rare vor fi decorate? Mai poți folosi banii vechi?
Externe
Newsweek: Se schimbă radical bancnotele euro. Cu ce păsări rare vor fi decorate? Mai poți folosi banii vechi?
Ce-a primit România la schimb pentru că a permis SUA să folosească bazele militare din România. Răspunsul lui Nicușor Dan (VIDEO)
Externe
Ce-a primit România la schimb pentru că a permis SUA să folosească bazele militare din România. Răspunsul lui Nicușor Dan (VIDEO)
Cât de expusă este Europa la meningită după apariția focarului „fără precedent” din Marea Britanie
Externe
Cât de expusă este Europa la meningită după apariția focarului „fără precedent” din Marea Britanie
Este România în pericol în acest moment? Mark Rutte, după ameninările Iranului: „România este sigură. Noi vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” (VIDEO)
Externe
Este România în pericol în acest moment? Mark Rutte, după ameninările Iranului: „România este sigură. Noi vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” (VIDEO)
Ultima oră
20:26 - Investiție record la Aeroportul Otopeni: Noul terminal ar putea fi construit în doar trei ani și jumătate
20:25 - Primăriile oferă ajutoare financiare înainte de Paște pentru categoriile vulnerabile. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a primi tichetele
20:21 - Război în Orientul Mijlociu. Declarații năucitoare ale lui Donald Trump. Ce spune despre trimiterea trupelor terestre în Iran
19:49 - Strategia Meta pentru readuce la viață Facebook: Plăți de mii de dolari pentru creatorii de conținut
19:44 - Incident violent într-un supermarket din Cluj după ce un bărbat a amenințat clienții. Cum au intervenit autoritățile
19:43 - O nouă formă de înșelătorie electronică. Avertisment MAI referitor la citațiile primite pe e-mail
19:18 - Europa, sub un nou episod de poluare: De ce aerul va deveni irespirabil până la finalul săptămânii
19:14 - Bani de la stat pentru fermieri. Guvernul a aprobat subvenția pentru motorină în 2026
18:53 - Represalii după atacul israelian asupra complexului energetic South Pars. Rachetele Teheranului au lovit o rafinărie la Haifa
18:43 - Prima reacție a lui Andi Moisescu după ce a rămas fără emisiunea de la Pro TV „Nu mai suntem tocmai la vârsta hei-rup-urilor de altă dată”