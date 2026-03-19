Creșterea accelerată a prețurilor la carburanți determină reacții rapide din partea guvernelor europene, care încearcă să limiteze impactul asupra populației și economiei. Italia a adoptat deja un pachet de măsuri, în timp ce efectele scumpirilor se resimt puternic și în România.

Cum încearcă Italia să oprească scumpirea carburanților

Autoritățile italiene au decis reducerea prețului combustibililor cu aproximativ 0,25 euro pe litru, printr-un decret-lege adoptat recent. Măsura a fost anunțată de premierul Giorgia Meloni, care a explicat direcția intervenției guvernamentale, relatează .

„Reducem prețul cu aproximativ 0,25 euro pe litru pentru toți” , a declarat Meloni, subliniind caracterul general al măsurii aplicate consumatorilor. Decizia vine într-un context tensionat, marcat de creșteri rapide ale cotațiilor internaționale.

Continua senza sosta il lavoro del Governo per far fronte all’aumento dei prezzi dei carburanti. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni)

Vicepremierul Matteo Salvini a precizat că intervenția presupune o reducere consistentă a accizelor, ceea ce va duce la ieftinirea benzinei și motorinei. Acesta a menționat că măsura este „temporară”, fără a indica însă un termen clar pentru aplicare.

Ce alte mecanisme introduce guvernul italian

Pe lângă reducerea taxelor, executivul de la Roma introduce și un credit fiscal destinat transportatorilor, pentru a compensa costurile suplimentare generate de scumpiri. Aceeași schemă de sprijin se aplică și pescarilor, sectoare puternic afectate de evoluția prețurilor.

Un alt instrument vizează limitarea speculei, prin corelarea directă a tarifelor de la pompă cu evoluțiile internaționale ale petrolului brut. „Un mecanism antispeculă va fi utilizat pentru a corela prețurile la pompă cu fluctuațiile internaționale ale prețului petrolului brut.”, a adăugat premierul, potrivit Libertatea.

Premierul a explicat că acest sistem ar permite intervenții rapide împotriva majorărilor nejustificate, obligând companiile petroliere să reflecte corect variațiile pieței globale. În acest fel, autoritățile încearcă să evite abuzurile și să mențină un nivel predictibil al prețurilor.

De ce cresc prețurile și cum se resimt efectele în România

Scumpirile sunt legate de evoluțiile din Orientul Mijlociu, unde tensiunile recente au afectat rute esențiale pentru transportul de petrol. Blocarea Strâmtorii Ormuz a amplificat presiunea asupra pieței, contribuind la o creștere semnificativă a cotațiilor.

În paralel, și alte state europene caută soluții pentru a limita impactul asupra consumatorilor, fie prin reduceri de taxe, fie prin controale mai stricte. însă, tendința este inversă, iar prețurile continuă să urce într-un ritm accelerat.

Motorina standard se apropie de 9,5 lei pe litru, iar diferențele dintre stații devin tot mai mici, indicând o uniformizare a scumpirilor. Cea mai recentă majorare a adus creșteri de 10 bani pentru benzină și 15 bani pentru motorină, fiind a zecea din această lună.