B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Italienii au EXPLODAT prețurile. Cât a ajuns să coste un șezlong pe o plajă privată

Italienii au EXPLODAT prețurile. Cât a ajuns să coste un șezlong pe o plajă privată

Răzvan Adrian
14 aug. 2025, 19:44
Italienii au EXPLODAT prețurile. Cât a ajuns să coste un șezlong pe o plajă privată
Sursa foto simbol: Pixabay

Dacă te-ai gândit vreodată că prețurile din România sunt mari, când vine vorba de șezlonguri și sezonul estival, află că și turiștii din Italia renunță la aceste inițiative și au început să aleagă plajele libere. Află în acest articol care este prețul uriaș pe care îl cer italienii pentru un șezlong.

Cuprins:

  • Cât costă acum un șezlong pe plajele din Italia
  • Ce spun oamenii, dar și autoritățile

Cât costă acum un șezlong pe plajele din Italia

Cu toții ne dorim o vară relaxantă, în care să plătim cât mai puțin și să ne simțim cât mai bine, dar se pare că Italia a vrut să-și testeze limitele. Numărul italienilor care merg în plajele private a scăzut cu mai bine de 15-25% în iunie și iulie față de anul trecut. Motivul? Scumpirile șezlongurilor.

Spre exemplu, dacă vrei să stai în Lazio, două șezlonguri și o umbrelă rareori se găsesc sub 30 de euro pe zi, iar în Puglia tariful poate ajunge la 90 de euro.

Președintele Assobalneari Italia, Fabrizio Licordari, spune că această scădere a oamenilor care aleg plajele private vine din cauza costului vieții.

„Chiar și cu două salarii, multe familii abia ajung la finalul lunii. În aceste condiții, primele cheltuieli tăiate sunt pentru vacanțe și distracție.”, a declarat acesta potrivit The Guardian, citat de către Cancan.

Ce spun oamenii, dar și autoritățile

Un actor italian celebru și-a exprimat și el nemulțumirea față de prețuri, postând o imagine pe Instagram cu mai multe șezlonguri goale:

„Poate că prețurile exagerate și situația economică îi fac pe italieni să aleagă plajele libere. Scădeți prețurile și poate va fi mai bine”, a scris acesta în postare, potrivit sursei citate.

În replică, Maurizio Rustignoli, șeful Federației Fiba, spune că majorările nu au fost chiar atât de mari și că banii oferiți ar include de fapt și serviciile salvamarilor, dar și a securității.

Spre deosebire de zonele de plajă, zonele montane, în special Dolomiți, arată o creștere semnificativă a turiștilor. Mulți oameni aleg vacanțele la munte pentru a scăpa de căldura care domină în aceste zile Europa.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Leonardo DiCaprio, controlat de poliția spaniolă la o petrecere exclusivistă din Ibiza. Actorul nu a fost recunoscut inițial de agenți
Externe
Leonardo DiCaprio, controlat de poliția spaniolă la o petrecere exclusivistă din Ibiza. Actorul nu a fost recunoscut inițial de agenți
Crimă ȘOCANTĂ în Italia. Un bărbat a sunat la poliție pentru a declara că și-a omorât soția. Ce a urmat a uimit pe toată lumea
Externe
Crimă ȘOCANTĂ în Italia. Un bărbat a sunat la poliție pentru a declara că și-a omorât soția. Ce a urmat a uimit pe toată lumea
Un român a luat ostatici într-o farmacie din Italia. Cum a încercat să scape de polițiști
Externe
Un român a luat ostatici într-o farmacie din Italia. Cum a încercat să scape de polițiști
Melania Trump îl amenință pe Hunter Biden cu un proces de un miliard de dolari. Află ce i-a cerut Prima Doamnă
Externe
Melania Trump îl amenință pe Hunter Biden cu un proces de un miliard de dolari. Află ce i-a cerut Prima Doamnă
Un britanic a fost amendat cu 14.000 de euro după ce a ignorat avertismentele de prăbușire a stâncilor în Italia
Externe
Un britanic a fost amendat cu 14.000 de euro după ce a ignorat avertismentele de prăbușire a stâncilor în Italia
Hackerii pro-ruși au preluat controlul unui baraj din Norvegia. Află cum au reușit aceștia
Externe
Hackerii pro-ruși au preluat controlul unui baraj din Norvegia. Află cum au reușit aceștia
Donald Trump l-a sunat pe Jens Stoltenberg, în prezent ministru de Finanțe al Norvegiei, pentru a vorbi despre Premiul Nobel
Externe
Donald Trump l-a sunat pe Jens Stoltenberg, în prezent ministru de Finanțe al Norvegiei, pentru a vorbi despre Premiul Nobel
Vacanța în Grecia s-ar putea transforma în coșmar pentru români. Autoritățile au modificat legislația rutieră
Externe
Vacanța în Grecia s-ar putea transforma în coșmar pentru români. Autoritățile au modificat legislația rutieră
Noi detalii despre „Pânza de păianjen”. Motivul surprinzător pentru care operațiunea armatei ucrainene a fost întârziată cu o lună
Externe
Noi detalii despre „Pânza de păianjen”. Motivul surprinzător pentru care operațiunea armatei ucrainene a fost întârziată cu o lună
Iepuri cu tentacule bagă americanii în sperieți! Despre ce virus este vorba
Externe
Iepuri cu tentacule bagă americanii în sperieți! Despre ce virus este vorba
Ultima oră
19:43 - O nouă lovitură pentru români: Guvernul reduce drastic valoarea tichetului Rabla pentru mașinile electrice
19:42 - Ce să nu faci de Adormirea Maicii Domnului. Se spune că vei avea parte de ghinion și probleme de sănătate tot anul
19:17 - CNAS promite că va oferi în continuare tratamente oncologice, chiar dacă bugetul este în pericol
19:16 - Cum să scapi, în doar 30 de secunde, de mirosul de usturoi de pe mâini? Trucul de care sigur nu știai
19:04 - Românii care primesc 200.000 de euro de la stat, din octombrie 2025. Care sunt condițiile
18:47 - Leonardo DiCaprio, controlat de poliția spaniolă la o petrecere exclusivistă din Ibiza. Actorul nu a fost recunoscut inițial de agenți
18:37 - Metoda prin care o influenceriță ajută femeile să afle dacă partenerii lor sunt infideli. Câștigă o avere din asta
18:27 - Gheorghe Mărmureanu, verdict după cutremurul de 8,8 din Kamceatka: „În România sunt șanse că reziste numai câteva construcții importante”
18:21 - Crimă ȘOCANTĂ în Italia. Un bărbat a sunat la poliție pentru a declara că și-a omorât soția. Ce a urmat a uimit pe toată lumea
18:03 - Guvernul a decis ziua exactă! Când vor scăpa pensionarii de plătit CASS