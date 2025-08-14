Dacă te-ai gândit vreodată că prețurile din România sunt mari, când vine vorba de șezlonguri și sezonul estival, află că și turiștii din Italia renunță la aceste inițiative și au început să aleagă plajele libere. Află în acest articol care este prețul uriaș pe care îl cer italienii pentru un șezlong.

Cuprins:

Cât costă acum un șezlong pe plajele din Italia

Ce spun oamenii, dar și autoritățile

Cu toții ne dorim o vară relaxantă, în care să plătim cât mai puțin și să ne simțim cât mai bine, dar se pare că Italia a vrut să-și testeze limitele. Numărul italienilor care merg în plajele private a scăzut cu mai bine de 15-25% în iunie și iulie față de anul trecut. Motivul? Scumpirile șezlongurilor.

Spre exemplu, dacă vrei să stai în Lazio, două șezlonguri și o umbrelă rareori se găsesc sub 30 de euro pe zi, iar în Puglia tariful poate ajunge la 90 de euro.

Președintele Assobalneari Italia, Fabrizio Licordari, spune că această scădere a oamenilor care aleg plajele private vine din cauza costului vieții.

„Chiar și cu două salarii, multe familii abia ajung la finalul lunii. În aceste condiții, primele cheltuieli tăiate sunt pentru vacanțe și distracție.”, a declarat acesta potrivit , citat de către Cancan.

Ce spun oamenii, dar și autoritățile

Un actor italian celebru și-a exprimat și el nemulțumirea față de prețuri, postând o imagine pe Instagram cu mai multe șezlonguri goale:

„Poate că prețurile exagerate și situația economică îi fac pe italieni să aleagă plajele libere. Scădeți prețurile și poate va fi mai bine”, a scris acesta în postare, potrivit sursei citate.

În replică, Maurizio Rustignoli, șeful Federației Fiba, spune că majorările nu au fost chiar atât de mari și că banii oferiți ar include de fapt și serviciile salvamarilor, dar și a securității.

Spre deosebire de zonele de plajă, zonele montane, în special , arată o creștere semnificativă a turiștilor. Mulți oameni aleg vacanțele la munte pentru a scăpa de care domină în aceste zile Europa.