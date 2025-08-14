B1 Inregistrari!
Un britanic a fost amendat cu 14.000 de euro după ce a ignorat avertismentele de prăbușire a stâncilor în Italia

Un britanic a fost amendat cu 14.000 de euro după ce a ignorat avertismentele de prăbușire a stâncilor în Italia

Răzvan Adrian
14 aug. 2025, 17:27
Un britanic a fost amendat cu 14.000 de euro după ce a ignorat avertismentele de prăbușire a stâncilor în Italia
Sursa foto: Freepik.com

Un turist britanic de 60 de ani a fost salvat de echipele montane italiene după ce a intrat pe un traseu închis din cauza riscului de alunecări de teren, primind o amendă de peste 14.000 de euro pentru operațiunea de salvare, informează The Guardian.

Cuprins:

  • Cum s-a produs incidentul
  • Cum a decurs operațiunea de salvare
  • Un caz similar, dar cu o plată mai mică

Cum s-a produs incidentul

Bărbatul a pornit joi dimineața din Passo Tre Croci, lângă Cortina d’Ampezzo, spre Ferrata Berti, la 2.500 m altitudine, în zona San Vito di Cadore.

Acesta a ignorat barierele și panourile de avertizare în limba engleză, care anunțau închiderea traseului din cauza riscului ridicat de prăbușire a stâncilor. În jurul orei 15:30, acesta a sunat la salvare după ce a fost surprins de căderi de pietre.

Cum a decurs operațiunea de salvare

Pentru a salva bărbatul a fost nevoie de două elicoptere și de mai mulți salvatori din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Costul total al intervenției a fost de 14.225 de euro, din care 11.160 de euro pentru zborul de 93 de minute al elicopterelor.

Șeful serviciului de salvare montană, Nicola Cherubin, a declarat că „bărbatul a avut mare noroc că a scăpat cu viață”, potrivit sursei citate.

Un caz similar, dar cu o plată mai mică

Un grup de turiști belgieni, salvat în condiții similare cu câteva zile înainte, a plătit mult mai puțin din cauza apartenenței Belgiei la UE. Așadar, brexitul a contribuit la o „factură” mai mare a bărbatului britanic.

În ultimele luni, numărul de stânci care cad în Dolomiți a crescut enorm, fenomenul fiind asociat cu încălzirea globală, dar și cu fenomenele meteorologice extreme.

În iunie 2025, Mont Blanc a înregistrat o temperatură mult mai mare decât media, la altitudini ridicate.

