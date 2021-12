Iulian Fota (IDR): Ofensiva rusă de slăbire a Vestului și de punere a Europei într-o stare de dependență față de Moscova se duce pe toate cele trei teatre de operații, în Belarus, Ucraina și Balcani

În negocierile care încep cu Rusia în luna ianuarie, Occidentul ar face bine să abordeze deopotrivă situațiile din Belarus, din Ucraina și din Balcani, a declarat Iulian Fota, director general al Institutului Diplomatic Român.

Ce a spus Iulian Fota despre negocierile Occidentului cu Federația Rusă

„In negocierile ce incep cu Rusia in ianuarie, Occidentul ar face bine sa abordeze toata BUBA: situatia din Belarus (B), din Ucraina (U) dar si din Balcani (BA). Un eventual conflict armat sarbo-bosniac, in interiorul BH, ar fi tot la fel de serios ca si un atac militar impotriva Kievului. Ofensiva rusa de slabire a Vestului si de punere a Europei intr-o stare de dependenta fata de Moscova se duce pe toate cele trei teatre de operatii, in Belarus, Ucraina si Balcani. Mai ales ca BUBA este aparuta pe fond de slabiciune strategica occidentala. Miza nu este doar Ucraina este intreaga linie de contact, de la nord la sud. Apropo de busola strategica!”, a scris expertul, luni seară, pe Facebook.

NATO a propus Federației Ruse să înceapă discuțiile pe teme de securitate în luna ianuarie, o invitație pe care Moscova – prin vocea Ministerului rus de externe – anunțase că o ia în calcul. La rândul său, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat că negocierile au sens și că aranjamentele sunt stabilite prin intermediul canalelor diplomatice.

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, declarase în weekendul deja încheiat că va lua în calcul propunerile formulate de experții militari dacă NATO nu garantează că va pune capăt extinderii către Est. Liderul rus, care a încercat să lase impresia că Alianța Nord-Atlantică îi forțează mâna, s-a arătat îngrijorat că partea occidentală ar putea întârzia negocierile pentru a construi o amenințare militară la adresa Rusiei.

„Vor vorbi la nesfârșit, vor vorbi la nesfârșit despre nevoia de negocieri, și nu vor face nimic. Cu excepția faptului că pompează țara vecină cu sisteme moderne de armament și că măresc amenințarea la adresa Federației Ruse, lucru în legătură cu care trebuie să facem ceva, să facem cumva să trăim cu el”, a susținut Vladimir Putin.