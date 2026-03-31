Acasa » Externe » „Cel mai dulce jaf”: tone de ciocolată furate și transformate în glume virale

„Cel mai dulce jaf”: tone de ciocolată furate și transformate în glume virale

Flavia Codreanu
31 mart. 2026, 09:41
„Cel mai dulce jaf”: tone de ciocolată furate și transformate în glume virale
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Cum a reacționat compania
  2. Reacțiile internetului după acest jaf atipic

Un jaf atipic a devenit subiectul preferat de glume pe internet după ce un transport de 12 tone de ciocolată KitKat a fost furat în drum spre Polonia. Compania producătoare a reacționat cu umor la incident,  și a alimentat valul de comentarii ironice apărute pe rețelele sociale.

Cum a reacționat compania

Vestea că 12 tone de KitKat au fost furate în drum spre Polonia a aprins imediat internetul, iar glumele au curs de la referințe la filme celebre până la citate din „Charlie și fabrica de ciocolată”. Primul care a făcut o glumă a fost chiar producătorul Nestlé. Acesta a confirmat jaful  printr-un comunicat neașteptat de savuros, profitând de ocazie pentru a aminti sloganul brandului.

„Am încurajat întotdeauna oamenii să ia o pauză cu KitKat. Se pare că hoții au luat mesajul prea literal”, a declarat un purtător de cuvânt pentru Euronews.

Reacțiile internetului după acest jaf atipic

Reacția companiei  a încurajat utilizatorii să reacționeze pe rețelele sociale cu referințe la cultura pop imediat după apariția știrii. Mulți au imaginat scenarii în care hoții negociază pe piața neagră cu batoane de ciocolată în loc de substanțe interzise, în timp ce alții au glumit că „cel mai dulce jaf din istoria Europei” merită propriul serial pe platformele de streaming.

Sloganul brandului a devenit subiectul principal pentru sute de glume, iar variațiuni pe tema „have a break” au circulat în toate limbile europene. În timp ce unii au calculat câte batoane revin fiecărui locuitor al Poloniei, alții s-au întrebat pur și simplu cât timp durează să mănânci 12 tone de ciocolată.

Deși Nestlé a avertizat că batoanele pot fi urmărite prin coduri de lot, internetul a preluat și această informație cu foarte mult umor. „Cel mai prost jaf din istorie. Au furat ceva cu cod de bare pe fiecare bucată”, au comentat mulți utilizatori, ironizând modul în care hoții au reacționat.

Aarti Holla-Maini – femeia care poate apăsa „butonul de panică" al planetei. Când „Armageddon" nu mai e doar un scenariu
Externe
Aarti Holla-Maini – femeia care poate apăsa „butonul de panică" al planetei. Când „Armageddon" nu mai e doar un scenariu
Incident neașteptat: Un satelit Starlink al lui Elon Musk a înregistrat o anomalie. Ce spun specialiștii
Externe
Incident neașteptat: Un satelit Starlink al lui Elon Musk a înregistrat o anomalie. Ce spun specialiștii
Trump s-a supărat ca măgarul pe Spania. Marco Rubio avertizează că SUA își va revizui poziția față de NATO
Externe
Trump s-a supărat ca măgarul pe Spania. Marco Rubio avertizează că SUA își va revizui poziția față de NATO
Un stat din America redenumește un aeroport după Donald Trump. Proiectul a fost deja semnat de guvernator
Externe
Un stat din America redenumește un aeroport după Donald Trump. Proiectul a fost deja semnat de guvernator
Cum au ajuns doi pensionari să nu mai plătească deloc facturile la curent. Soluția care le aduce chiar și bani în plus
Externe
Cum au ajuns doi pensionari să nu mai plătească deloc facturile la curent. Soluția care le aduce chiar și bani în plus
Două lanțuri de magazine celebre sunt anchetate în Italia. Unul dintre banduri se găsește și în România
Externe
Două lanțuri de magazine celebre sunt anchetate în Italia. Unul dintre banduri se găsește și în România
Violențe la alegerile din Serbia: grupuri mascate și acuzații de intimidare
Externe
Violențe la alegerile din Serbia: grupuri mascate și acuzații de intimidare
Netanyahu: Israelul a depășit „jumătatea drumului” în războiul cu Iranul. Liderul israelian evită un termen clar pentru finalul conflictului
Externe
Netanyahu: Israelul a depășit „jumătatea drumului” în războiul cu Iranul. Liderul israelian evită un termen clar pentru finalul conflictului
Războiul din Orientul Mijlociu. Rachetă balistică iraniană, doborâtă deasupra Turciei
Externe
Războiul din Orientul Mijlociu. Rachetă balistică iraniană, doborâtă deasupra Turciei
Bătălia pentru Iran, între „realitatea” din discursul Casei Albe și situația din teren. Cum vrea să schimbe Trump percepția asupra unui război costisitor și nepopular
Externe
Bătălia pentru Iran, între „realitatea” din discursul Casei Albe și situația din teren. Cum vrea să schimbe Trump percepția asupra unui război costisitor și nepopular
12:47 - Ghețarii continuă să se topească. Avertismentul oamenilor de știință după 50 de ani de monitorizare
12:36 - Aarti Holla-Maini – femeia care poate apăsa „butonul de panică” al planetei. Când „Armageddon” nu mai e doar un scenariu
12:34 - Percheziții la Autoritatea Rutieră Română. Surse: Fostul șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu, vizat într-un dosar de corupție. Ce a transmis DNA
12:31 - Vechiul Testament nu a fost scris de Moise. Cine sunt, de fapt, autorii din spatele celor mai vechi texte ale Bibliei
12:17 - Catinca Zilahy respinge zvonurile despre moștenirea Mioarei Roman: „Toată lumea are impresia că ne-am scăldat în bani”. Ce spune despre procesul în care e implicată și Oana Roman
12:14 - Cum te poate ajuta un amanet atunci când ai nevoie rapidă de bani?
12:11 - Stomatologia în București: Transparență, locație și expertiză
12:06 - Sănătatea ficatului, influențată de un obicei alimentar frecvent. Ce spun medicii despre consumul pielii de pui
11:57 - Călin Georgescu, reacție explozivă în fața susținătorilor. Ce mesaj radical a transmis: „Este foarte clar”
11:53 - Ioana Ginghină i-a adresat o întrebare incomodă unei invitate la podcast. A vrut să știe dacă s-a iubit cu fostul ei soț