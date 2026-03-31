Un jaf atipic a devenit subiectul preferat de glume pe internet după ce un transport de 12 tone de ciocolată KitKat a fost furat în drum spre Polonia. Compania producătoare a reacționat cu umor la incident, și a alimentat valul de comentarii ironice apărute pe rețelele sociale.

Cum a reacționat compania

Vestea că 12 tone de KitKat au fost furate în drum spre Polonia a aprins imediat internetul, iar glumele au curs de la referințe la filme celebre până la citate din „Charlie și fabrica de ”. Primul care a făcut o glumă a fost chiar producătorul Nestlé. Acesta a confirmat jaful printr-un comunicat neașteptat de savuros, profitând de ocazie pentru a aminti sloganul brandului.

„Am încurajat întotdeauna oamenii să ia o pauză cu KitKat. Se pare că hoții au luat mesajul prea literal”, a declarat un purtător de cuvânt pentru .

Reacțiile internetului după acest jaf atipic

Reacția companiei a încurajat utilizatorii să reacționeze pe rețelele sociale cu referințe la cultura pop imediat după apariția știrii. Mulți au imaginat scenarii în care hoții negociază pe piața neagră cu batoane de ciocolată în loc de substanțe interzise, în timp ce alții au glumit că „cel mai dulce jaf din istoria Europei” merită propriul serial pe platformele de streaming.

Sloganul brandului a devenit subiectul principal pentru sute de glume, iar variațiuni pe tema „have a break” au circulat în toate limbile europene. În timp ce unii au calculat câte batoane revin fiecărui locuitor al Poloniei, alții s-au întrebat pur și simplu cât timp durează să mănânci 12 tone de ciocolată.

Deși Nestlé a avertizat că batoanele pot fi urmărite prin coduri de lot, internetul a preluat și această informație cu foarte mult umor. „Cel mai prost jaf din istorie. Au furat ceva cu cod de bare pe fiecare bucată”, au comentat mulți utilizatori, ironizând modul în care hoții au reacționat.