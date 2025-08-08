B1 Inregistrari!
Selen Osmanoglu
08 aug. 2025, 10:31
Image by poedynchuk from Pixabay

Un hoț, amplasat în centrul Barcelonei, stătea la pândă după oameni bine îmbrăcați, cu scopul de a sustrage bunuri valoroase. Marea i-a fost surpriza când a furat un ceas ce părea de lux, dar în realitate avea preț de Temu sau Amazon.

Ce s-a întâmplat

Furtul a avut loc sâmbătă seară, în jurul orei 22:00, pe Via Laietana, o arteră importantă din centrul orașului.

Jaful s-a petrecut chiar sub ochii unei patrule în civil a poliției locale, care a asistat la întreaga scenă, relatează El Caso, citat de Știrile ProTv.

Oamenii legii l-au văzut cum atacă victima, cum se luptă cu aceasta, apoi cum fuge după ce reușește să-i smulgă ceasul.

Polițiștii au pornit imediat în urmărirea sa, iar suspectul a încercat să scape ascunzându-se în toaleta unui magazin din apropiere.

Proprietarul localului, alertat de comportamentul suspect, a anunțat forțele de ordine, care l-au prins imediat pe fugar.

Cât a costat ceasul, de fapt

Proprietarul localului unde se ascunsese hoțul „văzând atitudinea suspectă a individului, care intrase în grabă și se închisese în baie, nu a pierdut timpul și i-a anunțat pe agenții care îl urmăreau”.

Ghinionul nu s-a oprit aici. Se pare că hoțul nu furase un ceas de lux, ci unul de doar 20 de euro.

Obiectul a fost recuperat și returnat proprietarului legitim. Identitatea hoțului nu a fost făcută publică. El a fost reținut pentru jaf cu violență.

