Cristi Borcea, fostul finanțator al celor de la Dinamo, a dorit să achiziționeze ceasul pe care fostul președinte Ion Iliescu i l-a dăruit lui Cornel Dinu.

Mai mult decât atât, Borcea a fost dispus să plătească o sumă colosală pe bijuteria aflată pe mâna legendei formației din Ștefan cel Mare.

Cât a vrut să plătească Cristi Borcea pe ceasul oferit de Iliescu lui Cornel Dinu

Nu mai puțin de 100.000 de euro ar fi fost dispus să plătească fostul patron al „câinilor roșii” pe ceasul Rolex DayDate, placat cu aur și diamante pe care fostul șef al statului i l-a oferit bunului său prieten, conform

Aceeași sursă anunță faptul că „Mister” a refuzat să vândă bijuteria și i-ar fi spus lui Borcea că nu o va vinde niciodată, deoarece are valoare sentimentală și îi amintește de relația apropiată pe care a avut-o cu Ion Iliescu.

Iliescu, cadouri scumpe pentru Cornel Dinu și soția lui

Fostul președinte nu i-a făcut acest cadou numai lui Cornel Dinu, ci și soției acestuia. Potrivit spuselor lui Cornel Dinu, cadourile făcute de Ion Iliescu au fost în semn de recunoștință față de sprijinul pe care legenda dinamovistă i l-a acordat.

„E un cadou de la Ion Iliescu. Mie și nevestei ne-a făcut cadou câte un ceas. Are o valoare sentimentală, da, pentru că eu îl consider un om încercat, care a trecut printr-un moment foarte greu și am fost alături de el în clipe care au însemnat o cotitură fantastică pentru societatea românească.

După părerea mea, a fost singurul președinte care a avut o ținută pentru așa ceva, față de ce vedem azi… Ca de obicei, la noi îl înjură toată lumea”, spunea Cornel Dinu într-un interviu pentru .

Ion Iliescu s-a stins din viață, marți, la vârsta de 95 de ani, în urma luptei cu cancerul pulmonar.