B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Jeffrey Epstein și Bill Gates discutau despre o „simulare pandemică”. Ce arată noile e-mailuri apărute recent

Jeffrey Epstein și Bill Gates discutau despre o „simulare pandemică”. Ce arată noile e-mailuri apărute recent

Ana Beatrice
02 feb. 2026, 13:51
Jeffrey Epstein și Bill Gates discutau despre o „simulare pandemică”. Ce arată noile e-mailuri apărute recent
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce dezvăluie noile documente despre relația dintre Gates și Epstein
  2. Ce mai scot la iveală documentele din dosarul Epstein

Noile dezvăluiri din dosarul Epstein scot la iveală discuții controversate între miliardarul Bill Gates și infractorul sexual Jeffrey Epstein. În cadrul acestora ar fi fost analizată ideea unei „simulări pandemice”.

Potrivit unui e-mail devenit public, conversațiile vizau mai multe proiecte considerate strategice. Acestea mergeau de la scenarii fictive de epidemii până la extinderea infrastructurii de date medicale la nivel global. În plus, era menționată și cercetarea în domeniul neurotehnologiei, un sector considerat cu potențial major pentru securitatea națională.

Ce dezvăluie noile documente despre relația dintre Gates și Epstein

Un nou set de documente publicate de United States Department of Justice aduce din nou în prim-plan afirmații extrem de sensibile atribuite lui Jeffrey Epstein. În centrul acestor acuzații se află și Bill Gates.

Potrivit unor mesaje electronice din 18 iulie 2013, Jeffrey Epstein afirmă că Bill Gates ar fi avut relații intime cu femei din Rusia și ar fi contactat o boală cu transmitere sexuală. Tot el susține că Gates i-ar fi cerut antibiotice pentru a le oferi pe ascuns soției sale de atunci, Melinda Gates, relatează Daily Mail Online.

Descoperite sub forma unor e-mailuri pe care și le-ar fi trimis singur, mesajele scot la iveală frustrarea lui Epstein. Acesta era nemulțumit că relația sa cu Gates s-ar fi răcit după aproximativ șase ani de apropiere. Într-un pasaj, el a precizat că i s-ar fi cerut inclusiv ștergerea corespondenței legate de boală și a făcut referiri intime.

Ce mai scot la iveală documentele din dosarul Epstein

E-mailurile șocante par a fi schițe ale unei scrisori care urma să fie trimisă de Boris Nikolic. Acesta era consilierul principal de atunci al lui Bill Gates. Documentul făcea referire la demisia acestuia din fundația caritabilă a miliardarului Microsoft. El a scris: „Am fost prins într-o dispută conjugală gravă între Melinda și Bill”, potrivit sursei menționtate.

Bill Gates a negat categoric orice acuzație de comportament nepotrivit. De asemenea, a declarat că regretă profund relația avută cu Jeffrey Epstein, decedat în arest în 2019. Deși Melinda Gates nu a confirmat oficial motivele separării, presa a speculat că apropierea soțului său de Epstein ar fi jucat un rol important în divorțul din 2021.

Pe fondul acestor noi informații, reprezentanții ambelor părți au fost contactați pentru reacții oficiale, însă pozițiile clare întârzie să apară.

Tags:
Citește și...
Dosarele Epstein: Cine sunt românii care apar în documentele desecretizate
Externe
Dosarele Epstein: Cine sunt românii care apar în documentele desecretizate
VIDEO: La 90 de ani, Dalai Lama câștigă primul său premiu Grammy. Cum a fost nominalizat liderul budist pentru cea mai mare seară a muzicii?
Externe
VIDEO: La 90 de ani, Dalai Lama câștigă primul său premiu Grammy. Cum a fost nominalizat liderul budist pentru cea mai mare seară a muzicii?
Ministrul francez de Externe: „Ucraina știe că poate conta pe sprijinul neclintit al europenilor”
Externe
Ministrul francez de Externe: „Ucraina știe că poate conta pe sprijinul neclintit al europenilor”
Trump susține că poate salva ONU de la colaps financiar: „Tot ce trebuie să fac este să sun aceste țări”
Externe
Trump susține că poate salva ONU de la colaps financiar: „Tot ce trebuie să fac este să sun aceste țări”
Incident tensionat într-un tren din Austria. Un român a scos cuțitul în fața controlorului, iar prietenul său a devenit agresiv
Externe
Incident tensionat într-un tren din Austria. Un român a scos cuțitul în fața controlorului, iar prietenul său a devenit agresiv
Când se desfășoară următoarea rundă de negocieri dintre Ucraina, Rusia și SUA. Întâlniri decisive la Abu Dhabi: „Datele au fost stabilite”
Externe
Când se desfășoară următoarea rundă de negocieri dintre Ucraina, Rusia și SUA. Întâlniri decisive la Abu Dhabi: „Datele au fost stabilite”
Statele Unite deschid piața petrolieră venezueleană pentru China și India
Externe
Statele Unite deschid piața petrolieră venezueleană pentru China și India
Iranul consideră armatele UE „grupuri teroriste” după includerea Gardienilor Revoluției pe lista UE
Externe
Iranul consideră armatele UE „grupuri teroriste” după includerea Gardienilor Revoluției pe lista UE
Miliardarul Elon Musk vrea să trimită un milion de sateliți în spațiu ca să alimenteze inteligența artificială
Externe
Miliardarul Elon Musk vrea să trimită un milion de sateliți în spațiu ca să alimenteze inteligența artificială
Tragedie în Congo! Peste 200 de morți după prăbușirea unei mine de coltan controlate de rebeli
Externe
Tragedie în Congo! Peste 200 de morți după prăbușirea unei mine de coltan controlate de rebeli
Ultima oră
14:06 - Cu ce dietă a slăbit Luminița Anghel 30 de kilograme: „Vreau să mă apropii de vremea când aveam 51 de kilograme”
14:05 - Japonia anunță zăcăminte uriașe de pământuri rare, suficiente pentru sute de ani
13:37 - Ilie Bolojan bagă conducerea PNL în ședință. Cere vot de încredere pentru a rămâne la Palatul Victoria (VIDEO)
13:35 - Peste 70% dintre români anticipează creșterea chiriilor anul acesta. Ce prețuri sunt deja în București și în țară
13:11 - Gina Pistol: „Nu pot să spun că sunt mama perfectă. Mai am momente când mă enervez”. Întrebarea care a făcut-o să plângă
13:06 - Cum arată harta infracționalității din Capitală. Care este cel mai periculos sector din București
12:59 - Top 5 factori esențiali înainte să cumperi haine de lucru
12:56 - Cum să alegi materiale textile de calitate atunci când cumperi online?
12:55 - Românii au din nou motiv de mândrie! Magiunul de prune Topoloveni a fost desemnat numărul unu în lume
12:43 - Dosarele Epstein: Cine sunt românii care apar în documentele desecretizate