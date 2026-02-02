Noile dezvăluiri din dosarul Epstein scot la iveală discuții controversate între miliardarul Bill Gates și . În cadrul acestora ar fi fost analizată ideea unei „simulări pandemice”.

Potrivit unui e-mail devenit public, conversațiile vizau mai multe proiecte considerate strategice. Acestea mergeau de la scenarii fictive de epidemii până la extinderea infrastructurii de date medicale la nivel global. În plus, era menționată și cercetarea în domeniul neurotehnologiei, un sector considerat cu potențial major pentru securitatea națională.

Ce dezvăluie noile documente despre relația dintre Gates și Epstein

Un nou set de documente publicate de aduce din nou în prim-plan afirmații extrem de sensibile atribuite lui Jeffrey Epstein. În centrul acestor acuzații se află și Bill Gates.

Potrivit unor mesaje electronice din 18 iulie 2013, Jeffrey Epstein afirmă că Bill Gates ar fi avut relații intime cu femei din Rusia și ar fi contactat o boală cu transmitere sexuală. Tot el susține că Gates i-ar fi cerut antibiotice pentru a le oferi pe ascuns soției sale de atunci, Melinda Gates, relatează .

Descoperite sub forma unor e-mailuri pe care și le-ar fi trimis singur, mesajele scot la iveală frustrarea lui Epstein. Acesta era nemulțumit că relația sa cu Gates s-ar fi răcit după aproximativ șase ani de apropiere. Într-un pasaj, el a precizat că i s-ar fi cerut inclusiv ștergerea corespondenței legate de boală și a făcut referiri intime.

Ce mai scot la iveală documentele din dosarul Epstein

E-mailurile șocante par a fi schițe ale unei scrisori care urma să fie trimisă de Boris Nikolic. Acesta era consilierul principal de atunci al lui Bill Gates. Documentul făcea referire la demisia acestuia din fundația caritabilă a . El a scris: „Am fost prins într-o dispută conjugală gravă între Melinda și Bill”, potrivit sursei menționtate.

Bill Gates a negat categoric orice acuzație de comportament nepotrivit. De asemenea, a declarat că regretă profund relația avută cu Jeffrey Epstein, decedat în arest în 2019. Deși Melinda Gates nu a confirmat oficial motivele separării, presa a speculat că apropierea soțului său de Epstein ar fi jucat un rol important în divorțul din 2021.

Pe fondul acestor noi informații, reprezentanții ambelor părți au fost contactați pentru reacții oficiale, însă pozițiile clare întârzie să apară.