Flavia Codreanu
27 feb. 2026, 19:54
VIDEO: Jim Carrey este complet schimbat la 64 de ani. Actorul a surprins pe toată lumea la Premiile César
Foto: captura video.
Cuprins
  1. Jim Carrey s-a schimbat radical și a uimit fanii de pe covorul roșu
  2. Jim Carrey a făcut o declarație de dragoste în public
  3. Cele mai cunoscute roluri din cariera legendarului actor

Jim Carrey a surprins pe toată lumea cu apariția sa la cea de-a 51-a ediție a Premiilor César, unde a primit trofeul onorific al Academiei Franceze de Film. Actorul, în vârstă de 64 de ani, a venit însoțit de iubita sa, Mina, de fiica sa, Jane, și de nepotul său, Jackson. Aceasta a fost prima sa ieșire publică din 2026, după o lungă perioadă în care a preferat să stea retras din lumina reflectoarelor.

Jim Carrey s-a schimbat radical și a uimit fanii de pe covorul roșu

Potrivit Click, look-ul actorului a fost principalul subiect de discuție. Pe internet au apărut imediat mii de comentarii din partea oamenilor care nu s-au lăsat convinși că este vorba despre celebrul comediant. Schimbarea a fost atât de mare încât unii internauți au lansat teorii bizare despre aspectul său fizic.

„Este de nerecunoscut”, „Nu mai poți să-l recunoști”, „I-au făcut ceva sau nu e el?”, „Nu mă puteți convinge că ăsta e Jim Carrey”, „E ceva ciudat la el și nu pot explica ce” și „Toți spun că e clonă”, sunt reacțiile fanilor de pe rețelele de socializare.

Dincolo de aspectul fizic, actorul a ținut un discurs emoționant în limba franceză, aducând un omagiu tatălui său, Percy Joseph Carrey, de la care a învățat „valoarea iubirii, generozității și a râsului”.

Jim Carrey a făcut o declarație de dragoste în public

Pentru prima dată, Jim Carrey a ales să își exprime sentimentele față de partenera sa în fața întregii lumi. Declarațiile sale au fost primite cu aplauze, subliniind legătura puternică pe care o are cu cei care i-au fost alături în ultimii ani.

„Mulțumesc familiei mele minunate, fiicei mele Jane și nepotului meu Jackson. Vă iubesc acum și pentru totdeauna. Mulțumesc sublimei mele partenere, Mina. Te iubesc, Mina”, a spus actorul pe scenă.

Cele mai cunoscute roluri din cariera legendarului actor

Jim Carrey rămâne un simbol al comediei datorită capacității sale incredibile de a-și folosi mimica feței. Cariera sa a explodat în anii ’90 cu filme care au devenit fenomene globale, transformându-l într-unul dintre cei mai bine plătiți actori de la Hollywood. Publicul și-l amintește cel mai bine din rolurile memorabile din „Ace Ventura: Pet Detective”, „The Mask” sau „Dumb and Dumber”.

De asemenea, personajul „The Grinch” a devenit un punct de referință în cultura pop, fiind vizionat de milioane de familii în fiecare an. Deși acum a adoptat un look mult mai liniștit, amprenta lăsată de personajele sale asupra cinematografiei rămâne incontestabilă.

@vanityfairfrance Jim Carrey s’est longtemps préparé pour faire son discours en français sur la scène des César ce soir ! #jimcarrey #césar2026 ♬ son original – Vanity Fair France

