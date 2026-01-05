Joe Biden are o pensie uriașă. Fostul președinte al Statelor Unite beneficiază de o pensie record, estimată la 417.000 de dolari anual. Această sumă depășește chiar salariul pe care îl primea când era președintele SUA, și anume, 400.000 de dolari pe an, potrivit .

De ce este pensia lui Biden atât de mare

Demian Brady, vicepreședintele Fundației Uniunii Naționale a Plătitorilor de Taxe din SUA, explică situația:

„E destul de neobișnuit, din punct de vedere istoric e neobișnuit să ai o pensie așa mare.”. Motivul este „situația unică” a lui Biden, care a fost senator, vicepreședinte și președinte al SUA, permițându-i să acumuleze beneficii din mai multe fonduri de pensii.

Această sumă impresionantă ridică întrebări despre transparența sistemului de pensii și impactul său asupra finanțelor publice din SUA.

Joe Biden are o pensie uriașă. Cum se calculează pensia record

Pensia a fost calculată luând în considerare cei 44 de ani în care Biden a fost senator și vicepreședinte, plus cei trei ani în care a încasat cel mai mare salariu. Astfel, suma cumulată îi oferă o pensie dublă față de cea a fostului președinte .

Ce impact are această pensie asupra percepției publice

Această pensie record ridică întrebări privind sistemul de pensii pentru oficialii de rang înalt din SUA și generează dezbateri în rândul contribuabililor, mai ales în contextul în care este mai mare decât salariul actual al președintelui.

Pentru anul fiscal 2026, Administrația Serviciilor Generale a bugetat peste 1,5 milioane de dolari pentru Biden – 727.000 de dolari doar pentru spații de birouri – mai mult decât orice alt fost președinte.

Joe Biden, având o carieră politică extrem de lungă și diversificată, îi asigură dreptul la mai multe pensii provenite din diferite surse. Această situație reflectă complexitatea sistemului american de pensii pentru oficialii publici, unde anii petrecuți în funcții diferite se cumulează. În contextul dezbaterilor despre salariile și pensiile politicienilor, pensia record a lui Biden atrage atenția publicului și experților, generând discuții privind echitatea și sustenabilitatea acestor beneficii. Totodată, acest caz scoate în evidență diferențele față de alte state și sisteme politice.