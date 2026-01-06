Război în Orientul Mijlociu. Sute de turiști au devenit ale conflictelor armate care au izbucnit în , fiind blocați peinsula Socotra.

Turiști afectați de un război în Orientul Mijlociu

Sute de turişti sunt blocaţi pe insula Socotra din Yemen, după ce au fost reluat luptele dintre taberele beligerante din sudul Yemenului. Noul război în Orientul Mijlociu a dus la suspendarea curselor aviatice, după cum relatează Reuters şi dpa. Turiștii britanici, francezi, americani, chinezi și polonezi, dar și ruși au sosit pe insula din Oceanul Indian pentru a sărbători Anul Nou. Astfel, pe insulă, pe insulă sunt circa 600 de persoane.

Ghizii turistici şi localnicii susțin că toate hotelurile au fost rezervate. Astfel, unii dintre vizitatori au fost obligați să închirieze locuințe private sau să stea cu ghizii. Problemele au apărut din cauză că mulți turiști au rămas fără resurse financiare. Majoritatea afacerilor din zonă funcționează doar cu numerar. Astfel, serviciile de transfer de bani sunt limitate sau lente.

În acest context, oamenii au apelat la ambasadele lor cerând ajutor. De partea cealaltă, misiunile diplomatice fac presiuni asupra Arabiei Saudite și Yemenului pentru a ajuta la organizarea evacuărilor. Oamenii au fost sfătuiți să caute soluții pentru a pleca de pe insulă cu vase comerciale spre Oman. De aici se pot îmbarca pe curse aeriene spre țările de origine.

Anterior, toate zborurile internaţionale către Socotra treceau prin Emiratele Arabe Unite (EAU), vechi aliat al Arabiei Saudite în războiul civil din Yemen. Ciocnirile recente dintre separatişti susţinuţi de Emiratele Arabe Unite şi forţele guvernamentale loiale Arabiei Saudite au perturbat rutele de călătorie.

O parte din turiști ar putea fi evacuați miercuri

, compania aeriană de stat, a anunţat că va avea zboruri directe către Jeddah, în Arabia Saudită. Prima cursă este programată pentru miercuri, 7 ianuarie. Aceasta ar fi o soluție pentru evacuarea turiștilor blocați pe insulă în acest război în Orientul Mijlociu. Este posibil ca operatorul aviatic să reia zborurile, cu frecvență săptămânală regulat.

Conflictul civil din Yemen a izbucnit încă din 2014. Dar, cu toate acestea, până acum turismul în Socotra nu a fost afectat. Dimpotrivă, insula a crescut, ca destinație turistică exotică, fiind un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO renumit pentru biodiversitatea sa unică. Un procent de 37% din cele 825 de specii de plante şi 90% din speciile de reptile de aici nu mai sunt găsite nicăieri altundeva în lume, aminteşte dpa.

Din anul 2020, insula Socotra se află sub autoritatea Consiliului de Tranziție Sudic (STC). Aceasta este o entitate separatistă sprijinită de Emiratele Arabe Unite (EAU). Acest stat exercită un control de facto asupra insulei prin intermediul unei influențe economice dominante.

Un nou război în Orientul Mijlociu

Escaladarea actuală a conflictului din zonă a survenit după ce, la începutul lunii decembrie, forțele STC au ocupat teritorii vaste în sudul Yemenului. Rebelii au eliminat trupele guvernamentale susținute de Riad.

Tensiunile regionale au atins un punct critic atunci când a bombardat portul Mukalla. Atacurile au avut loc sub pretext că două nave aparținând EAU ar fi livrat armament greu și vehicule de luptă separatiștilor.

Deși Abu Dhabi a anunțat oficial retragerea contingentelor sale din Yemen, regiunea rămâne un butoi cu pulbere. Situația este alimentată de planul STC de a organiza un referendum pentru independență peste doi ani. Acest demers vizează autodeterminarea sudului, inclusiv a insulei Socotra.