Ofițerii de poliție au avut parte de o surpriză în timp ce efectuau controale în trafic, în provincia Anvers, Belgia. Un vehicul s-a apropiat de punctul de control cu ​​o viteză neobișnuită, oprindu-se la doar câțiva metri de ofițeri. Însă, ofițerii de poliție nu au fost surprinși de modul în care conducea șoferul, ci de vârsta acestuia.

„Vehiculul s-a oprit la aproximativ opt metri de punctul nostru de control”, a explicat districtul de poliție Bodukap. „Colegii noștri au observat imediat că șoferul părea foarte tânăr”.

Câți ani avea șoferul oprit în trafic de ofițerii de poliție francezi

Controlul le-a confirmat rapid suspiciunile ofițerilor de poliție. Șoferul era un băiat de numai 12 ani. Părinții săi și alți doi copii erau cu el. Când a fost interogat de poliție, tatăl a recunoscut imediat incidentul. „Băusem prea mult, așa că l-am lăsat pe fiul meu să conducă”, a declarat bărbatul, potrivit .

Incidentul a avut loc în timpul unui weekend de foc pentru polițiștii din zona Bodukap. Ofițerii au efectuat mai multe controale în trafic, un total de 624 de șoferi fiind testați pentru consum de și droguri.

Controalele din weekend au dus la amendarea a opt șoferi. De asemenea, polițiștii au suspendat permisele de conducere a doi șoferi, pentru un interval de trei ore, și altor șase – pentru 15 zile. Cinci dintre ei au fost prinși sub influența unor cantități mari de alcool, iar al șaselea a ieșit pozitiv atât la testul pentru alcool, cât și la cel pentru droguri. Se pare că acesta era sub influenaț canabisului.

Nici șoferul de 12 ani și tatăl său nu au scăpat nepedepsiți.

Cum au fost sancționați copilul de 12 ani și tatăl său

Copilul a fost amendat pentru conducere fără permis. De cealaltă pare, tatăl său a primit mai multe amenzi, inclusiv una pentru că și-a încredințat vehiculul unui persoane fără permis. În plus, a fost emisă o amendă pentru neglijență parentală.

Tatăl și băiatul vor trebui să se prezinte în curând în fața tribunalului de poliție din Mechelen. Familiei i s-a permis să plece cu vehiculul după control, cu condiția ca mama să conducă. Testul ei etilotest a fost negativ.