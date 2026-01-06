Oamenii care călătoresc în Insulele Baleare din Marea Mediterană au fost avertizați să fie vigilenți, asta după ce mai mulți localnici au ajuns la spital, mușcați de o specie periculoasă de păianjen.

Cazul unei femei mușcate de o specie periculoasă de păianjen

În septembrie, o femeie de 60 de ani a fost victima unei astfel de păianjen. Mușcață de braț, aceasta s-a confruntat cu dureri atât severe, încât nu îi era cu putință s-a doarmă.

Femeia s-a dus de urgență la un centru medical local, susținând că ar fi fost mușcată de un păianjen pustnic mediteranean (Loxosceles rufescens).

„Este imposibil, nu există niciunul aici”, i-ar fi răspuns medicul.

Unul dintre cele mai grave incidente a avut loc în apropiere de Ibiza în 2024, când o femeie în vârstă de 32 de ani aproape că și-a pierdut piciorul după ce a fost mușcată, dar, din fericire, a fost tratată la timp, iar chirurgii i-au salvat membrul după multiple intervenții chirurgicale și grefe de piele. Veninul păianjenului provoacă moarte celulară prematură și ireversibilă.

„Aceste mușcături se pot întâmpla oriunde. În , a existat un caz într-o mașină, în timp ce un turist catalan care mergea în șlapi în Cabrera a fost înțepat la picior. Este o specie foarte comună, care poate fi găsită oriunde, mai ales în peșteri sau sub pietre”, a declarat biologul specializat în păianjeni, Guillem Pons, potrivit .

În 2024, specia a fost acuzată de moartea a două persoane în Italia: un polițist în vârstă de 52 de ani din Palermo și un bărbat în vârstă de 23 de ani.

Ce trebuie să facă o persoană mușcată de specia periculoasă de păianjen

Biologul a avertizat că acțiunea rapidă a medicilor este vitală în cazul pacienților mușcați de un păianjen pustnic mediteranean. Doar așa poate fi prevenită agravarea stării victimei.

„Tratamentul este simplu, dar necesită atenție pentru a evita complicațiile”, a adăugat Pons.

Majoritatea cazurilor nu prezintă complicații, din punct de vedere medical. În unele cazuri, durerea – mai severă decât cea provocată de ciupitura unei viespi – poate apărea la două până la opt ore după o mușcătură, urmată de o senzație de arsură. Zonele din apropierea mușcăturii devin adesea roșii și dureroase, iar în următoarele zile se poate forma o bășică. Culoarea formațiunii se schimbă adesea într-un albastru închis. În cazuri rare, mușcătura păianjenului poate provoca apariția hemolizei (descompunerea globulelor roșii), coagulare rapidă a sângelui și trombocitopenie (deficiență de trombocite), ceea ce duce la insuficiență renală.

Semnalmentele păianjenului veninos

Păianjenul pustnic mediteranean este un păianjen care trăiește în peșteri, foarte asemănător ca aspect cu păianjenul pustnic brun (Loxosceles reclusa). Aceștia au trei perechi a câte doi ochi, organizați în formă de triunghi. Atât masculii, cât și femelele cresc până la aproximativ 7-7,5 mm lungime.

Această specie este listată ca fiind una dintre cele mai invazive specii din lume. Inițial, ea a fost descoperită în zonele din jurul Mării Mediterane și în Asia de Vest, dar și în unele părți ale Europei și Africii de Nord. Răspândirea sa în întreaga lume a avut loc odată cu popularizarea călătoriilor și transporturilor de mărfuri interstatale.