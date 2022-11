Joe Biden: Nu cred că războiul se va termina până când Vladimir Putin nu va pleca din Ucraina (VIDEO)

Președintele american Joe Biden a susținut că, în opinia sa, războiul nu se va termina până când Vladimir Putin nu va retrage toate trupele rusești din Ucraina.

„Uite… Eu nu cred că războiul dintre Rusia și Ucraina se va termina până când Vladimir Putin nu va pleca din Ucraina”, a declarat Biden, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor.

“The war in Ukraine will continue until Russia withdraws troops from Ukraine,” Biden. 😀😀😀😀 ➤Subscribe | Send news

— Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇯🇵🇮🇱🇩🇪 (@TreasChest)