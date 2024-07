Joe Biden:„Politica nu trebuie să fie un câmp de luptă, Doamne ferește, o scenă a crimei”. Președintele SUA își va reîncepe campania electorală

RALEIGH, NORTH CAROLINA, UNITED STATES - JUNE 28: U.S. President Joe Biden and U.S. First Lady Jill Biden (not seen) deliver remarks at a campaign rally post-2024 CNN Presidential Debate at the Jim Graham Building at the North Carolina State Fairgrounds in Raleigh, North Carolina, United States on June 28, 2024. Kyle Mazza / Anadolu/ABACAPRESS.COM