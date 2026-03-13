B1 Inregistrari!
Externe » Kaja Kallas acuză SUA că vor să divizeze Europa: „Nu le place Uniunea Europeană"

Kaja Kallas acuză SUA că vor să divizeze Europa: „Nu le place Uniunea Europeană”

Ana Beatrice
13 mart. 2026, 13:03
Cuprins
  1. Ce spune Kaja Kallas despre intențiile SUA față de Europa
  2. De ce spune Kaja Kallas că Europa trebuie să rămână unită în fața SUA

Într-un interviu acordat publicației Financial Times, șefa politicii externe a Uniunii Europene a lansat o acuzație dură la adresa Statele Unite ale Americii.

Aceasta susține că Washingtonul ar încerca să „divizeze Europa” și că, în realitate, nu privește cu ochi buni Uniunea Europeană. Declarațiile vin după mai bine de un an de tensiuni și turbulențe în relațiile transatlantice, notează Reuters.

Ce spune Kaja Kallas despre intențiile SUA față de Europa

„Ceea ce cred că este important ca toată lumea să înțeleagă este că SUA au fost foarte clare în dorința lor de a diviza Europa. Nu le place Uniunea Europeană”, a declarat Kaja Kallas într-un interviu acordat publicației Financial Times.

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor tot mai vizibile dintre Europa și administrația președintelui american Donald Trump. În al doilea mandat al său, liderul de la Casa Albă a criticat în repetate rânduri Uniunea Europeană. Washingtonul a impus și tarife comerciale unor state membre ale blocului comunitar. În același timp, Trump a stârnit controverse după ce a vorbit despre posibilitatea anexării Groenlanda. O astfel de idee ar putea pune sub semnul întrebării stabilitatea alianței NATO.

În paralel, administrația de la Washington a deschis noi anchete comerciale care vizează Uniunea Europeană și alte economii importante, precum China, India, Japonia, Coreea de Sud și Mexic. Autoritățile americane susțin că aceste state ar aplica practici comerciale neloiale. Investigațiile ar putea duce la impunerea unor noi tarife vamale până în vara acestui an. Evoluțiile vin după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat luna trecută o mare parte din programul tarifar. Acesta fusese promovat de președintele american Donald Trump.

De ce spune Kaja Kallas că Europa trebuie să rămână unită în fața SUA

Șefa politicii externe a Uniunii Europene a declarat că modul în care Statele Unite ale Americii abordează relația cu UE seamănă cu tacticile folosite de adversarii blocului comunitar. Ea a avertizat că statele membre nu ar trebui să încerce să negocieze separat cu președintele american Donald Trump. O astfel de strategie ar slăbi poziția Europei.

În schimb, Kallas susține că negocierile ar trebui purtate la nivel colectiv, subliniind că „suntem puteri egale atunci când suntem uniți”. În ceea ce privește apărarea, oficialul european a recunoscut însă că Europa depinde în continuare de achizițiile militare din SUA. Ea a adăugat că blocul comunitar trebuie, în același timp, să investească mai mult în propria industrie de apărare pentru a-și consolida autonomia strategică.

