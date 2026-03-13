În paralel, administrația de la Washington a deschis noi anchete comerciale care vizează Uniunea Europeană și alte economii importante, precum China, India, Japonia, Coreea de Sud și Mexic. Autoritățile americane susțin că aceste state ar aplica practici comerciale neloiale. Investigațiile ar putea duce la impunerea unor noi tarife vamale până în vara acestui an. Evoluțiile vin după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat luna trecută o mare parte din programul tarifar. Acesta fusese promovat de președintele american Donald Trump.
De ce spune Kaja Kallas că Europa trebuie să rămână unită în fața SUA
Șefa politicii externe a Uniunii Europene a declarat că modul în care Statele Unite ale Americii abordează relația cu UE seamănă cu tacticile folosite de adversarii blocului comunitar. Ea a avertizat că statele membre nu ar trebui să încerce să negocieze separat cu președintele american Donald Trump. O astfel de strategie ar slăbi poziția Europei.
În schimb, Kallas susține că negocierile ar trebui purtate la nivel colectiv, subliniind că „suntem puteri egale atunci când suntem uniți”. În ceea ce privește apărarea, oficialul european a recunoscut însă că Europa depinde în continuare de achizițiile militare din SUA. Ea a adăugat că blocul comunitar trebuie, în același timp, să investească mai mult în propria industrie de apărare pentru a-și consolida autonomia strategică.