Într-un interviu acordat publicației Financial Times, șefa politicii externe a Uniunii Europene a lansat o acuzație dură la adresa Statele Unite ale Americii.

Aceasta susține că Washingtonul ar încerca să „divizeze Europa” și că, în realitate, nu privește cu ochi buni Uniunea Europeană. Declarațiile vin după mai bine de un an de tensiuni și turbulențe în relațiile transatlantice, notează .

Ce spune Kaja Kallas despre intențiile SUA față de Europa

„Ceea ce cred că este important ca toată lumea să înțeleagă este că SUA au fost foarte clare în dorința lor de a diviza Europa. Nu le place Uniunea Europeană”, a declarat Kaja Kallas într-un interviu acordat publicației Financial Times.

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor tot mai vizibile dintre Europa și administrația președintelui american Donald Trump. În al doilea mandat al său, liderul de la Casa Albă a criticat în repetate rânduri . Washingtonul a impus și tarife comerciale unor state membre ale blocului comunitar. În același timp, Trump a stârnit controverse după ce a vorbit despre posibilitatea anexării Groenlanda. O astfel de idee ar putea pune sub semnul întrebării stabilitatea alianței NATO.